Ведення бою від першої особи: українські бійці показали унікальні кадри з передової

Українські захисники показали унікальні кадри ведення бою від першої особи. Відео демонструє реальну війну, якою вона є. Як наші ЗСУ знищують окупантів – дивіться нижче.

Відео надіслав боєць з роти протитанкістів ССО “Азов” з позивним Брейк. Він зняв один день війни від першої особи.

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На відео можна побачити, як ЗСУ знищують окупантів зі снайперської гвинтівки, гранатами і навіть з NLAW.

Військовий каже, що досить важко вести зйомки, бо треба контролювати безліч процесів навколо – прильоти снарядів, пересування ворогів і техніки, свої дії і побратимів.

"Відчуваю своїм обов’язком під час війни записувати відео, а замість відпочинку монтувати і показувати іншим, що таке війна за свободу", – наголосив він.

Дивіться відео ведення бою від першої особи:



Актуально про втрати ворога

Українські воїни ліквідували вже близько 31 360 росіян. За останню добу російські окупанти найбільше втрат зазнали на Слов'янському напрямку.

Також станом на 7 червня армія держави-агресора збіднішала на тисячі одиниць своєї техніки.

Загальні втрати ворога в техніці

танків – 1390 одиниць;

бойових броньованих машин – 3416 одиниць;

артилерійських систем – 694 одиниці;

РСЗВ – 207 одиниць;

засоби ППО – 96 одиниць;

літаків – 212 одиниць;

гелікоптерів – 177 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 553 одиниці;

крилаті ракети – 125 одиниць;

кораблі /катери – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2405 одиниць;

спеціальної техніки – 53 одиниці.

Інші відео про те, як ЗСУ знищують ворогів

Українські військові з розвідувальної групи К2 54-ої бригади ім. Мазепи передали "привіт" окупантам. Росіяни "заблукали" на вулицях Мар’їнки Донецької області, але їх швидко відправили у пекло.

57 окрема мотопіхотна бригада ім. Костя Гордієнка знищила вороже укріплення, дві БМП-1 та легкові автомобілі противника у східній частині Сєвєродонецька. На ефектне відео накладена 5 симфонія Бетховена.

Львівські десантники показали, як підривають бойову машину повітрянодесантних військ Росії. На відео помітно, як вибухнула одна БМД окупанта, інші – швидко почали втікати.

Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили у Херсонській області ворожий КамАЗ "Тайфун" з особовим складом противника. Все згоріло в одну мить, перетворившись на факели.

Також наші захисники показали нове майстерне знищення окупантів. Як тільки службовці ЗСУ побачили ворожу техніку, майже одразу відправили їй "подарунок". Удар спричинив пожежу, а транспорт почав їхати в інший бік.

Українські артилеристи показали ефектні фото, як нищать окупантів за допомогою французьких САУ Caesar. Зокрема, три бойові екіпажі окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" завдали удару противнику 155-міліметровими снарядами.

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