Хотів до ЄС: мережу потішило відео, де ведмідь "штурмує" паркан на кордоні Литви і Білорусі

Ведмідь з Білорусі у пошуках кращого життя хотів незаконно потрапити до ЄС. Задля цього тварина наполегливо намагалася перелізти через паркан на кордоні з Литвою.

Бурий бешкетник з Білорусі, вочевидь, мріяв потрапити до цивілізованого світу. Щоправда, для втілення свого цілком зрозумілого бажання обрав незаконний спосіб.

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"Незаконний мігрант"

У мережу потрапило відео, на якому ведмідь намагається перелізти через паркан, встановлений на кордоні Білорусі та Литви. Спочатку кілька разів тварина намагається піднятися через стіну з колючим дротом. Однак, усі спроби завершуються невдачею. Тоді наполегливий "мігрант" вирішує підкопати під парканом. Але й це виявляється марним.

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Литовські прикордонники підтвердили справжність відеозапису. Їх зовсім не здивувала спроба незаконного перетину. Адже влітку ведмеді з сусідньої країни люблять прогулюватися вздовж кордону.

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