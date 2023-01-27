"Посмажте шашлички": Соляр потролила нові пожежі у Росії
В Курську сталася чергова “бавовна”. Масштабна пожежа виникла в покинутій будівлі підприємства.
Про це в ефірі 24 Каналу повідомила ведуча Катерина Соляр. За її інформацією, на площі 500 квадратних метрів спалахнуло сміття.
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"Ми любимо, коли там щось горить. А особливо, коли вони на те не звертають уваги, бо їм не до того", – прокоментувала ведуча 24 Каналу.
За словами Соляр, пожежа сталася в місці, де знаходилися пластикові ящики. Очевидно, хтось палив у недозволеному для цього місці.
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Можна смажити шашлички
"Не треба хвилюватися, Курськ. Все нормально. Дивіться, радійте, можете шашлички підійти посмажити там. Або маршмеллоу, якщо вам відомі такі слова, підсмажити на тому "кострікє" і потішитися від того всього", – зіронізувала ведуча.
На думку ведучої, за рахунок таких занять у росіян буде менше часу писати повідомлення у соцмережах. Сьогодні, 27 січня, росіяни у коментарях раділи з чергової повітряної тривоги, яка лунала по всій території України.
Їх це дуже сильно тішило, вони дуже сильно від того раділи. Хоча я не впевнена, що на Росії є така емоція, як радість, тому що вони в принципі не вміють посміхатися,
– замислилася Катерина Соляр.
Ведуча 24 каналу сказала, що не впевнена, як назвати цю нову емоцію росіян, яку вони відчувають, коли комусь гірше за них, а їм від того стає трішки легше.
Інші заяви ведучих 24 Каналу
- Катерина Соляр підмітила, що "бавовна" у Росії стає хорошою щоденною закономірністю. Вона зізналася, що любить спостерігати за тим, як в Росії щось горить-палає.
- Ведучі 24 Каналу Андрій Дрозда та Ірина Узлова висміяли в ефірі позицію спікера Держдуми В’ячеслав Володін, який придумав новий критерій для того, хто може займати виборні або чиновницькі посади в Росії. Тепер кожен кандидат має відслужити в армії. При цьому сам Володін в армії не служив.
- Ведуча 24 Каналу Софія Трощук висловила думку, що людям, які відверто підтримують Владіміра Путіна та виправдовують російську агресію в Україні, варто покинути Україну. Вона запропонувала таким людям виїхати в російську глибинку.