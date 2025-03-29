Ведучий Фокс Ньюс закликав розірвати зв'язки з Данією і згадав ядерні бомби на Японію

Ведучий Fox News заявив, що США цілком могли б розірвати зв'язки з Данією, якщо це необхідно, щоб заволодіти Гренландією. Він також нагадав про ядерну зброю.

Джессі Воттерс вважає, що ядерна зброя, застована проти Японії, допомогла налагодити з нею стосунки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.Live.

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Воттерс пропонує "спалити мости" з Данією

Нам не потрібні друзі. Якщо нам потрібно спалити кілька мостів з Данією, щоб забрати Гренландію, ми дорослі хлопці,

– заявив ведучий Fox News.

Джессі Воттерс зазначив, що Америка не прикована історією, а Трамп знає, що слід робити. Він вважає, що Сполученим Штатам друзі "не потрібні", адже кожна країна ставить свої інтереси на перше місце.

Ба більше, Воттерс вважає, що спалення мостів навіть допомагає налагодити стосунки. Так, на його думку, застосування ядерної зброї зробило Японію дружньою до США.

"Ми скинули атомні бомби на Японію, і тепер вони наш головний союзник в Тихоокеанському регіоні. Можливо, нам доведеться зруйнувати міст, щоб збудувати новий, чудовий для наступного покоління", – сказав Воттерс.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен закликав владу США змінити тональність заяв щодо Гренландії.