Буде горе росіянам, – Арестович пояснив, у якому стані ППО в Україні

Ситуація з протиповітряною обороною в Україні наразі не у найкращому стані, проте держава зможе дати відсіч Росії. Водночас розмови щодо відсутності ППО можуть бути дезінформацією.

У випадку агресії Росії Україна зможе дати відсіч й у повітрі. Про це в ефірі програми "Що це було" розповів спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

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"З ППО у нас величезні проблеми, але сказати, що його взагалі нема – це неправда", – сказав Олексій Арестович.

Щодо відсутності ППО дезінформують

Він пояснив, що розмови про відсутність ППО – це елемент недобросовісного інформування щонайменше, а, може, цілеспрямоване дезінформування суспільства.

Якщо грузини у 2008 році збили 8 російських літаків, а 14 пошкодили, то, я думаю, що ми зіб'ємо трохи більше і буде горе росіянам, не треба,

– сказав Олексій Арестович.

Водночас спікер української делегації у ТКГ зазначив, що російським батькам потрібно розуміти, що солдати Росії не знатимуть, за що воюють, коли прийдуть в Україну.

"Ми будемо воювати за свою Батьківщину на смерть. Вам (батькам – 24 канал) точно потрібна ця авантюра, чи ви поговорите зі своїми дітьми, щоб вони не виконували дивних ідей та злочинних наказів Кремля?", – додав Арестович.

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