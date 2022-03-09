Величезний ризик: через знеструмлення на ЧАЕС не працює система пожежогасіння

Через знеструмлення на ЧАЕС не працює система гасіння пожежі. Це є величезним ризиком для атомної електростанції.

Якщо раптом снаряд потрапить в ЧАЕС і виникне пожежа, то змоги загасити її не буде. Про це повідомили в "Енергоатомі" 9 березня.

До теми Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена

Також не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик у разі пожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду,

– мовиться в повідомленні.

Текст допису "Енергоатома":

Наразі за ЧАЕС тривають бойові дії, тому провести ремонт та відновити енергоживлення зараз неможливо.

Високовольтна лінія 750 кВ ЧАЕС – Київська внаслідок пошкодження окупантами наразі відключена

Таким чином, Чорнобильська станція та всі ядерні об‘єкти Зони відчуження залишилися без електропостачання.

На сховищі відпрацьованого ядерного палива - 1 зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження. Яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи.

Крім того, не працюватиме вентиляція на об‘єкті. Весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання.

Також не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик у разі пожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду.

Наразі тривають бойові дії, що робить неможливим проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення.

Знеструмлене і місто Славутич.

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