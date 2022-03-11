Величезний улов: на Сумщині затримали 29 російських військових

11 березня 2022 , 12:14
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Джерело:

телеграм-канал Нацполіції України

Хороший москаль – самі знаєте який москаль. Але полонений москаль теж хороший. 29 спійманих окупантів стануть черговим доказом цілеспрямованого нападу Росії на Україну.

Поліцейським на Сумщині спільно з представниками тероборони вдалося затримати 29 російських військових. Усіх їх уже акуратно "запакували".

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Небайдужі містяни розповіли про ворожих найманців

У поліції наголошують, що окупантів вдалося спіймати завдяки небайдужим мешканцям Роменщини. Вони поблизу одного з сіл побачили групу підозрілих осіб у військовій формі.

Правоохоронці не зволікали та спільно з представниками тероборони відреагували на звернення. Завдяки оперативним діям їм вдалося затримати та взяти в полон 29 російських військових.

  • Окупанти під час затримання розповіли, що йшли по карті до кордону.

Усіх полонених уже передали до відповідних органів. Там з'ясовуватимуть обставини їхнього потрапляння на територію Роменського району. І, як зазначають у поліції, усі ворожі солдати відповідатимуть за кожне злочин проти України та її народу.

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Автор: Назарій Лазур