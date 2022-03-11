Величезний улов: на Сумщині затримали 29 російських військових

Хороший москаль – самі знаєте який москаль. Але полонений москаль теж хороший. 29 спійманих окупантів стануть черговим доказом цілеспрямованого нападу Росії на Україну.

Поліцейським на Сумщині спільно з представниками тероборони вдалося затримати 29 російських військових. Усіх їх уже акуратно "запакували".

Читайте також "Якщо підемо, будемо дезертирами – якщо не підете, будете убивцями": розмова українців з орками

Небайдужі містяни розповіли про ворожих найманців

У поліції наголошують, що окупантів вдалося спіймати завдяки небайдужим мешканцям Роменщини. Вони поблизу одного з сіл побачили групу підозрілих осіб у військовій формі.

Правоохоронці не зволікали та спільно з представниками тероборони відреагували на звернення. Завдяки оперативним діям їм вдалося затримати та взяти в полон 29 російських військових.

Окупанти під час затримання розповіли, що йшли по карті до кордону.

Усіх полонених уже передали до відповідних органів. Там з'ясовуватимуть обставини їхнього потрапляння на територію Роменського району. І, як зазначають у поліції, усі ворожі солдати відповідатимуть за кожне злочин проти України та її народу.

До теми – Росія залучає охоронні фірми до участі у війні з Україною – дивіться відео:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!