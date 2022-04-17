Велика битва за Донбас вже триває, більше сил Росія підтягнути не може, – військовий журналіст

Російські війська наступають на Донбасі невеликими групами, тож, за словами очевидців, велика битва в регіоні вже триває. Проте більше сил Росія підтягнути не може, бо в них немає резервів.

Про ситуацію на Донбасі розповів військовий кореспондент Євген Назаренко в ефірі 24 каналу.

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На думку Євгена Назаренка, велика битва на Донбасі вже триває.

Але якихось резервних потужних сил Росія вже підтягнути не може, їх просто немає. Тому вона просто кидає в бій "гарматне м’ясо" – те, що в них залишилося, що вони назбирали по всій РФ. І от ці загарбники зараз намагаються штурмувати наші території,

– наголосив кореспондент.

Назаренко додав, що зараз важка ситуація в Мар'їнці, такого міста фактично вже немає. За його словами, там російські війська намагаються заходити колонами з окупованого Донецька, але наші ЗСУ їх знищують.

Військовий журналіст каже, що окупанти просто лізуть цілими колонами. "Наші захисники жартують, що це схоже на зомбі апокаліпсис… Але жодного спіху на Донбасі окупанти не мають", – пояснив він.

Євген Назаренко розповів, що росіяни вже випробували свою тактику, коли вони йшли цілими колонами в Київській та Чернігівській областях. І побачили, що це невигідно. Тому зараз вони йдуть такими невеликими тактичними групами.

До слова, розпочався 53 день війни Росії проти Україні. В ніч на 17 квітня окупанти почали наступ біля Мар’їнки і Красногорівки на Донеччині. Проте вони безуспішні. Про те, як минула ніч у регіонах – читайте у статті.

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