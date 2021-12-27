Велика Британія додала Росію до списку ворожих держав

Державний міністр з питань безпеки Великої Британії назвав перелік держав, які найбільш вороже налаштовані до Лондона. У списку опинилася й Росія.

Що відомо про ворожі держави щодо Великої Британії

Деміан Хайндс назвав також Китай та Іран. Водночас після Росії у списку опинилася Північна Корея.

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За даними видання, держави несуть певні загрози для Великої Британії. Зокрема мовиться про:

шпигунів,

армію, яка перебуває у стані готовності,

проведення кібератак,

проведення кампаній з дезінформації.

Три країни, які я згадав, мають людський потенціал, у них велика присутність, вони можуть забезпечувати присутність у великих масштабах. Вони проводять інформаційні операції. Важко дати вичерпний список,

– сказав міністр.

Список "недружніх держав" Росії

У травні 2021 року в Росії затвердили перелік "недружніх держав". Цікаво, що Україна туди не потрапила. Так, у списку опинилися США та Чехія. До речі, указ для формування такого списку видав президент Володимир Путін. Згідно з ним, у посольствах країн, яких визнають "недружніми", заборонено наймати росіян на роботу.

Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що російський список "підриває дипломатичні відносини". Крім того, він назвав такий вчинок ескалацією конфлікту. Дипломат закликав Кремль дотримуватися Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

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