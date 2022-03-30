Велика Британія готова бути гарантом безпеки України, – постпред ООН

Велика Британія активно підтримує Україну у кривавій війні, яку розв'язала Росія. Лондон готовий стати одним з гарантів нашої безпеки.

Про це повідомила постпред Британії в ООН Барбара Вудворд журналістам, передає 24 канал.

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Один з представників ЗМІ запитав, чи буде Британія гарантом безпеки для України.

Прем'єр-міністр Британії (Борис Джонсон – 24 канал) розмовляє з президентом Зеленським практично щодня. Ми хочемо будь-яким способом, яким можемо, допомогти закінчити війну, забезпечити виведення російських військ. І ми будемо щасливі відіграти цю роль, якщо Україна попросить, так,

– відповіла Вудворд.

Вона також додала, що Британія вже відправила Україні значну військову допомогу та виділила 400 мільйонів фунтів гуманітарної допомоги.

Що цьому передувало

У турецькому Стамбулі 29 березня відбулися переговори України та Росії. Київ пропонує договір із гарантіями безпеки Україні в обмін на нейтральний статус. Глава фракції "Слуги народу" Арахамія заявив, що гарантії за силою повинні бути аналогічні 5-й статті статуту НАТО.

Які держави можуть стати гарантами України

Велика Британія;

Китай;

США;

Франція;

Німеччина;

Ізраїль;

Канада;

Італія;

Польща;

Туреччина.

Ця система буде схожою до НАТО, але ще жорсткішою: гаранти безпеки у випадку агресії будуть змушені надати допомогу не пізніше, ніж через 3 дні (саме стільки триватимуть консультації, у НАТО такого часового обмеження немає).

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