Посилення ППО: Велика Британія надасть Україні тисячу ракет

Велика Британія допоможе Україні посилити протиповітряну оборону та захиститись від атак окупантів на енергетичні об'єкти. Раніше Київ подав запит на додаткові засоби ППО.

Лондон передасть тисячу ракет класу "земля-повітря". Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

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Посилення ППО

Уоллес зазначив, що передача тисячі ракет продовжує оборонну підтримку України. Це допоможе протистояти загрозі ударів по критично важливій національній інфраструктурі.

Ці ракети можна застосовувати спільно з наявними засобами ЗСУ. Устаткування складається з пускових установок і ракет, воно здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники та крилаті ракети.

Попередня допомога Британії

Українська влада неодноразово наголошувала на важливості посилення ППО України, особливо після масштабних атак по критичній інфраструктурі. До слова, новий прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що у його планах збільшення допомоги Україні.

Напередодні у Великій Британії заявили, що нададуть ЗСУ комплект зимового спорядження, аби допомогти їм у виснажливих зимових умовах. Мають надати понад 25 тисяч комплектів одягу для екстремальних холодів. Це доповнення до понад 7 тисяч комплектів для нормальної холодної погоди, які роздають новобранцям під час операції "Інтерфлекс".

Крім того, Великобританія надішле ще 12 тисяч спальних комплектів і 150 наметів з підігрівом.

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