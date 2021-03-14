Велика Британія нарощує кіберпотужність, щоб атакувати ворогів, – Джонсон

Уряд Великої Британії хоче посилити потенціал для проведення кібератак. Для цього на півночі Англії створять "кіберкоридор".

Як заявив голова уряду Борис Джонсон, для зміцнення кібербезпеки створять нову структуровану систему. Вона дасть робочі місця тисячам людей.

Тим часом США готують кібератаки проти Росії, – ЗМІ

Чому Велика Британія нарощує кіберпотужність

Джонсон зазначив: противники останніми роками нарощували свою кіберпотужність. При тому він не назвав конкретні держави, які цим займалися. Відтак і Велика Британія має йти в ногу з часом і теж вкладатися у технологічне зростання.

Опісля держава і сама буде проводити кібератаки, "щоб завдавати реальних витрат для супротивників".

Кіберсила революціонізує наш спосіб життя і боротьбу у війнах, як це колись зробили повітряні сили 100 років тому. Нам потрібно розвивати наші кіберспроможності, щоб ми могли скористатися можливостями, які він пропонує,

– наголосив Джонсон.

"Кіберкоридор" в Англії

Домівкою нового штабу Національної кіберсили та зв'язку буде північ Англії.

У цьому регіоні – в Манчестері – вже розташований офіс GCHQ. Це надпотужний кластер айтішників, що найбільш швидко розвивається у Європі. У Манчестері понад 15% населення зайняте в цифровому, креативному та технологічному секторах.

Відкриття штабу NCF на півночі Англії сприятиме зростанню технічного, цифрового та оборонного секторів за межами Лондона. Це сприятиме створенню нових партнерських відносин між урядом, сектором та університетами в регіоні.