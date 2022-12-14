Британія навчає українських суддів для проведення судових процесів над воєнними злочинцями
14 грудня 2022, 12:56Читать новость на русском
Джерело:Sky News
Велика Британія надасть підготовку українським суддям. Їх проконсультують, як проводити судові процеси щодо воєнних злочинів російських військових.
Відповідну підготовку пройде група з 90 українських суддів. Британія виділила на цю програму фінансування у розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.
До теми Скільки вбивств мирних жителів під час окупації Півночі задокументувала ООН
Перша група суддів вже пройшла навчання
Перша група суддів відвідала сесії в секретному місці в регіоні минулого тижня. У найближчі місяці приїдуть інші.
Генеральний прокурор Вікторія Прентіс сказала, що програма забезпечить безпрецедентне масштабне переслідування винуватців злочинів, поки триває війна.
Більшість воєнний злочинців судитимуть в Україні
- Очікується, що переважну більшість судових процесів щодо воєнних злочинів Росії проти України проводитимуть саме в Україні наші судді.
- На цю мить засуджено 14 російських солдатів. Перший судовий процес відбувся в травні.
- Попри це, в Україні вже зареєстровано величезну кількість справ із понад 43 000 воєнних злочинів.
- Усі воєнні злочини розслідуються в режимі реального часу й кожного дня їх стає все більше.
- До слова, Володимир та Олена Зеленські виступають за створення спеціального трибуналу для російського керівництва на кшталт Нюрнберзького процесу.
- Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже розпочав розслідування війни в Україні, але президентське подружжя переконане, що спеціальний трибунал міг би розслідувати ширше коло злочинів.