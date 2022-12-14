Британія навчає українських суддів для проведення судових процесів над воєнними злочинцями

Велика Британія надасть підготовку українським суддям. Їх проконсультують, як проводити судові процеси щодо воєнних злочинів російських військових.

Відповідну підготовку пройде група з 90 українських суддів. Британія виділила на цю програму фінансування у розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

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Перша група суддів вже пройшла навчання

Перша група суддів відвідала сесії в секретному місці в регіоні минулого тижня. У найближчі місяці приїдуть інші.

Генеральний прокурор Вікторія Прентіс сказала, що програма забезпечить безпрецедентне масштабне переслідування винуватців злочинів, поки триває війна.

Більшість воєнний злочинців судитимуть в Україні