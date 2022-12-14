Британія навчає українських суддів для проведення судових процесів над воєнними злочинцями

14 грудня 2022, 12:56
Читать новость на русском

Джерело:

Sky News

Велика Британія надасть підготовку українським суддям. Їх проконсультують, як проводити судові процеси щодо воєнних злочинів російських військових.

Відповідну підготовку пройде група з 90 українських суддів. Британія виділила на цю програму фінансування у розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

До теми Скільки вбивств мирних жителів під час окупації Півночі задокументувала ООН

Перша група суддів вже пройшла навчання

Перша група суддів відвідала сесії в секретному місці в регіоні минулого тижня. У найближчі місяці приїдуть інші.

Генеральний прокурор Вікторія Прентіс сказала, що програма забезпечить безпрецедентне масштабне переслідування винуватців злочинів, поки триває війна.

Більшість воєнний злочинців судитимуть в Україні

  • Очікується, що переважну більшість судових процесів щодо воєнних злочинів Росії проти України проводитимуть саме в Україні наші судді.
  • На цю мить засуджено 14 російських солдатів. Перший судовий процес відбувся в травні.
  • Попри це, в Україні вже зареєстровано величезну кількість справ із понад 43 000 воєнних злочинів.
  • Усі воєнні злочини розслідуються в режимі реального часу й кожного дня їх стає все більше. 
  • До слова, Володимир та Олена Зеленські виступають за створення спеціального трибуналу для російського керівництва на кшталт Нюрнберзького процесу.
  • Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже розпочав розслідування війни в Україні, але президентське подружжя переконане, що спеціальний трибунал міг би розслідувати ширше коло злочинів.

Автор: Анастасія Кушпіт