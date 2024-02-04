Депутати парламенту Великої Британії заявили, що військові країни недостатньо готові до ведення повномасштабної війни.

Видання посилається на звіт Комітету з питань оборони Палати громад. Там заявили, що британські Збройні сили вичерпають свої можливості після перших кількох місяців війни, якщо будуть боротися з рівним собі ворогом.

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Кількість Збройних Сил Британії скорочується

Депутати заявили, що британські військові погано підготовлені до масштабної війни. Вони наголосили, що уряд країни має розв'язати проблему дефіциту запасів та кризу з набором персоналу.

Військові постійно перевантажені, а невпинний тиск на особовий склад загострює кризу з набором і утриманням особового складу, внаслідок чого більше людей залишають Збройні сили, ніж вступають до них,

– повідомили депутати.

За словами міжпартійної групи політиків, темпи поточних військових операцій у світі свідчать, що міністри ризикують "виявитися нездатними забезпечити справжню бойову і стратегічну готовність". Вони вважають, що це може поставити під загрозу безпеку Великої Британії.

Депутати також заявили, що зусилля Міноборони країни, спрямовані на розв'язання цієї проблеми, "не реалізовуються в необхідному темпі".

Висновки розслідування Комітету з питань оборони

Розслідування Комітету з питань оборони засвідчило, що "скорочення" Збройних сил з 2010 року підірвало боєздатність Великої Британії. Вони прийшли до висновку, що ЗС країни вичерпають свої можливості після перших кількох місяців участі у війні "рівний-рівному".

У своєму новому звіті члени парламенту закликали міністрів забезпечити, щоб Збройні сили не були позбавлені ресурсів, підготовки й часу, необхідних для ведення і перемоги у тривалій війні високої інтенсивності.