Благодійна ініціатива з Британії: які машини передали організаціям Харківщини

Велика Британія передала транспорт до прифронтових населених пунктів України. Зокрема, їх отримали благодійні організації Харківщини. Ця міжнародна ініціатива реалізується спільно Англією та Україною.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що це автівки, які були у вжитку. В Англії вони підпадають під утилізацію.

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"З Британії до України, до прифронтових, прикордонних населених пунктів передають транспорт. Це ініціатива, яку започаткувала київська влада разом з представниками Лондона. Це автівки, які були у вжитку. Вони підпадають під утилізацію за певними еконормами", – сказала вона.

Велика спільна робота

Анна Черненко зазначила, що у Харківській області благодійні організації працюють у дуже небезпечних умовах, часто їхні авто потрапляють під ворожі обстріли. А транспорт дуже потрібен для їхньої діяльності.

Зокрема, передали автівки швидкої допомоги, які працюватимуть з військовими, з ДСНС, з гуманітарним розмінуванням. Благодійний фонд Мирне небо Харкова отримав кілька автівок, які залучить для перевезення дітей із сімей ВПО. Їх будуть залучати до розваг, везти на навчання.

Також транспорт отримали люди, які займаються евакуацією тварин з прифронтових територій. Це теж велика місія, яку зараз виконують. Крім того, наприклад, деякий транспорт буде застосовуватися для того, щоб перевозити продукти з якихось благодійних кухонь на місця обстрілів чи місця компактного проживання переселенців,

– підкреслила кореспондентка.

Тому така ініціатива дуже важлива. Авто приїхали не тільки у Харків. Також їх отримають у Куп'янському районі, у різних прифронтових областях.

"Одне із завдань, чому ми хочемо популяризувати цей проєкт – це для того, щоб заохотити громадян Великої Британії віддавати авто саме Україні. У них є опція передати це на утилізацію або в Україну. Тут в автомобілів з'явиться друге життя, вони допомагатимуть українцям", – наголосив співзасновник БФ British-Ukrainian Aid Богдан Болонний.

Керівниця відділу МФ Мирне небо Харкова Ліна Ляшенко поділилась, що усі авто везуть волонтери. Багато кому з них уже 60 – 80 років, деякі вже здійснили понад 100 таких поїздок до України.

"Одному з водіїв 80 років. Він лондонець. Він приїхав, допоміг привезти одну з машин саме в Харків і повезе далі. Це люди, які здійснюють не по одному маршруту, через Європу їдуть до України, розуміють небезпеку перебувати тут, але все одно їдуть. Це велика спільна робота", – додала Черненко.