Велика Британія передає Україні новий пакет допомоги

Велика Британія оголосила про пакет допомоги Україні у межах візиту прем'єра Кіра Стармера та підписання угоди про партнерство між країнами на 100 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Володимира Зеленського у четвер, 16 січня.

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Що відомо про новий пакет допомоги

Британський прем'єр нагадав, що Лондон цього року вже виділив 3 мільярди фунтів стерлінгів на військову допомогу, це дорівнює близько 3,6 мільярда доларів. Зараз же Кір Стармер анонсував нову підтримку для України, розмір якої близько 2,6 мільярда доларів.

Ми йдемо далі, щоб підтримати лінію фронту, надаючи 2,2 мільярда фунтів стерлінгів, які будуть повернуті не Україною, а коштом відсотків від заморожених російських активів,

– заявив він.

За його словами, Лондон надасть Києву 150 стволів артилерії, виготовлених компанією Sheffield Forgemasters. Вперше таке озброєння буде виготовлено саме на території Британії, вони почнуть надходити в Україну вже за кілька тижнів.

Водночас британський прем'єр анонсував постачання нової мобільної системи протиповітряної оборони, яка розроблялася спільно із Данією. "Ми будемо працювати з союзниками, щоб посилити цю роботу", – запевнив він.