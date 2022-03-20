Велика Британія підтримує Україну: у центрі Лондона зібрався потужний мітинг

Сьогодні, 20 березня, у Лондоні на Трафальгарській площі проходить масштабний мітинг на підтримку України. Учасники мітингу закликають закрити небо над Україною.

Також мітингувальники вимагають жорсткіших санкцій для Росії, зокрема запровадити ембарго на торгівлю нафтою та газом для країни-агресорки.

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Також люди просять заарештувати всі рахунки російських чиновників та олігархів.

Зауважимо, що цього ж дня масштабний мітинг на підтримку України відбувся в Ізраїлі.

Раніше у Лондоні місцеві активісти увірвалися в будинок російського олігарха Олега Дерипаски та вивісили український прапор та стяги зі зверненнями до Путіна. Поліція затримала 8 мітингувальників. Протестувальники розповіли, що у будинку олігарха є приблизно 200 кімнат і було б добре розмістити туди українських біженців, які постраждали від російської агресії.