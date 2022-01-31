Велика Британія та Польща готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною, – ЗМІ

Журналісти повідомили про це, посилаючись на власні джерела. Джонсон та Моравецький цього тижня приїдуть до Києва.

До речі Прем'єр Великої Британії Джонсон відвідає Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що політики приїдуть в один день. Дипломат не озвучив дати, але очікують, що це буде 1 лютого.

Яким буде новий формат

Раніше про формат розповідала очільниця британського МЗС Ліз Трасс. Створення союзу обговорювали під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон у грудні 2021 року. Трасс сказала, що після цих переговорів країни зміцнюють двостороннє партнерство.

І ми розвиваємо нові тристоронні зв’язки з Польщею та Україною,

– додала дипломатка.

Формат створюють через ймовірну загрозу нападу Росії. До речі, Трасс закликала продовжувати підтримку України та впливати на Москву, аби та пішла на деескалацію.

Джонсон говоритиме і з Путіним

Британський прем'єр вже незабаром відвідає Україну. Джонсон сподівається зміцнити дипломатичні зусилля з Києвом. Однак потім він планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

До речі, ЗМІ пишуть, що британський прем'єр скасував поїздку до Японії, яка була запланована на середину лютого. Причина – можливе вторгнення Росії в Україну.