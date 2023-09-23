"Ми підтримуємо контакт": Велика Британія провела секретні переговори з Росією, – ЗМІ

Велика Британія упродовж 18 місяців проводила секретні переговори з Росією. Країна вважає, що підтримувати дипломатичний діалог – важливо.

Повідомляють, що у переговорах брали ключові представники Кремля. Їхніх прізвищ наразі не розкривають.

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Зустрічі відбувалися у межах залаштункових дипломатичних зусиль. Дипломати зустрічалися у Відні, а також – Нью-Йорку.

Наголосили, що дискусії тривали навколо:

проблем безпеки;

дефіциту зерна;

ядерної безпеки.

Один з дипломатів, який брав участь у переговорах, наголосив, що переговори не спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту.

Ми підтримуємо контакт і вважаємо вкрай важливим підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні… Ми в жодному разі не ділимо частини країни чи не укладаємо мирних угод, але життєво важливо тримати цю лінію контакту відкритою,

– мовиться у повідомленні.

Велика Британія заявила, що Україна – перемагає

Тоні Радакін – начальник штабу оборони Великобританії – прокоментував ситуацію на полі бою. Він наголосив, що Україна вже перемагає, а Росія – програє.

Радакін наголосив, що воїни ЗСУ успішно звільняють тимчасово окуповані території. Тим часом світова спільнота чинить на Росію економічний та дипломатичний тиск.