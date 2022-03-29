Велика Британія скликає конференцію для збору зброї для України
Джерело:https://economictimes.indiatimes.com/news/newsblogs/daily-news-and-latest-updates-live-29-march-2022/liveblog/90506720.cms
Велика Британія проведе у четвер, 31 березня, конференцію донорів, щоб залучити більше летальної зброї для України,
Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. Там зазначили, що конференцію скликає міністр оборони Бен Воллес.
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Побачимо, що ми можемо зібрати з усього світу, щоб гарантувати, що Росія не досягне успіху у своїй незаконній окупації та вторгненні в суверенну країну,
– сказав він під час візиту до Норвегії.
Раніше прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що угоди про припинення вогню в Україні буде недостатньо для скасування санкцій проти Росії. Необхідно тиснути, аби країна-окупантка повністю змінила курс.
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