Велика Британія вдвічі збільшить кількість своїх військових в Естонії

5 лютого 2022 , 10:29
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Джерело:

ERR

У Лондоні вирішили збільшити кількість своїх військових в Естонії. Найближчим часом до країни відправлять ще 850 солдатів та офіцерів.

Відповідну заяву про збільшення кількості британських військових у складі дислокованої в Естонії бойової групи НАТО зробив посол Британії в цій країні Росс Аллен.

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Британія збільшить кількість військових в Естонії

Дипломат зазначив, що Велика Британія також відправить до Естонії танки, артилерійське озброєння та іншу техніку. Попередньо, перші військові прибудуть туди вже у лютому 2022 року.

Полк, який перебуває в Німеччині, вже готують до перекидання.

Вони зараз готуються до відправлення. Це приблизно 850 військовослужбовців, танки, артилерійські гармати тощо,
 – розповів Аллен.

За словами посла, ці військові також візьмуть участь у найбільших в Естонії навчаннях Siil-2022.

Час перебування військових в Естонії залежатиме від ситуації

Британський дипломат додав, що поки невідомо, скільки часу військові будуть перебувати в Естонії.

Можливо, кілька місяців. Можливо, три місяці. Усе залежатиме від того, наскільки серйозною буде ситуація із безпекою у регіоні,
– наголосив посол.

Водночас командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Херем повідомив, що британські солдати дислокуватимуться у військовому містечку Тапа.

"Місця для цього підготовлені й вони постійно туди приїжджають. Коли змінюється бойова група, у нас завжди понад 2000 людей одночасно", –  розповів він.

Важливо! Прибуття додаткових військ в Естонії пов'язують із "російськими військами біля кордонів України та Білорусі. Про це заявляв і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Автор: Наталія Пристанська