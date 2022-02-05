Велика Британія вдвічі збільшить кількість своїх військових в Естонії

У Лондоні вирішили збільшити кількість своїх військових в Естонії. Найближчим часом до країни відправлять ще 850 солдатів та офіцерів.

Відповідну заяву про збільшення кількості британських військових у складі дислокованої в Естонії бойової групи НАТО зробив посол Британії в цій країні Росс Аллен.

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Британія збільшить кількість військових в Естонії

Дипломат зазначив, що Велика Британія також відправить до Естонії танки, артилерійське озброєння та іншу техніку. Попередньо, перші військові прибудуть туди вже у лютому 2022 року.

Полк, який перебуває в Німеччині, вже готують до перекидання.

Вони зараз готуються до відправлення. Це приблизно 850 військовослужбовців, танки, артилерійські гармати тощо,

– розповів Аллен.

За словами посла, ці військові також візьмуть участь у найбільших в Естонії навчаннях Siil-2022.

Час перебування військових в Естонії залежатиме від ситуації

Британський дипломат додав, що поки невідомо, скільки часу військові будуть перебувати в Естонії.

Можливо, кілька місяців. Можливо, три місяці. Усе залежатиме від того, наскільки серйозною буде ситуація із безпекою у регіоні,

– наголосив посол.

Водночас командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Херем повідомив, що британські солдати дислокуватимуться у військовому містечку Тапа.

"Місця для цього підготовлені й вони постійно туди приїжджають. Коли змінюється бойова група, у нас завжди понад 2000 людей одночасно", – розповів він.

Допомога Україні від Естонії: що відомо

Посол Естонії в Україні Каімо Кууск 4 лютого повідомив, що до України днями надійдуть ракети Javelin, які передала Естонія. За його словами, їхню точну кількість озвучать публічно. Однак раніше дипломат казав, що йдеться про "десятки, десятки, десятки та ще десятки ракет".

Крім того, Таллінн розглядає можливість надати додаткову військову допомогу Києву.

Уряд Естонії раніше повідомляв, що готовий відправити українській стороні гаубиці. Однак там не отримали схвалення від Німеччини, яка їх виготовила, та від Фінляндії, яка постачала частину зброї до Естонії.

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Прибуття додаткових військ в Естонії пов'язують із "російськими військами біля кордонів України та Білорусі. Про це заявляв і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.