Велика Британія виділить мільярд фунтів на підтримку України

Україна отримає мільярд фунтів стерлінгів від Великої Британії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, розмір британської підтримки для України суттєво зріс. Тепер загальна сума становить 3,5 мільярда фунтів.

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Допомога – результат переговорів

За словами президента Володимира Зеленського, збільшення Великою Британією розміру фінансової підтримки України є результатом переговорів з Борисом Джонсоном.

За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном, торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 мільярда фунтів,

– заявив президент.

Володимир Зеленський додав, що кошти від Великої Британії будуть спрямовані на інвестиції, торгівлю та безпеку нашої держави.

Фінансова підтримка України: головне

За даними Нацбанку, станом на 1 грудня міжнародні резерви України зросли на 3% та становлять понад 30 мільярдів доларів;

Цьому зокрема сприяв транш Міжнародного валютного фонду.

Україна отримала від МВФ транш у розмірі 500 мільйонів доларів у межах програми stand-by для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

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Текст публікації Володимира Зеленського

Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном. Торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 мільярда фунтів.