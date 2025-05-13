Британія викрила групу болгарських шпигунів: зливали дані українських військових у Росію

Британія викрила болгарських шпигунів, які збирали дані про українських військових у Німеччині. Шпигуни діяли за вказівкою російських спецслужб і використовували пристрої військового зразка.

Суд у Лондоні виніс вирок шістьом громадянам Болгарії, яких звинуватили у шпигунстві на користь Росії. За словами суду, усі фігуранти справи становили загрозу національної безпеки Великої Британії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Ким були шпигуни

Слідство встановило, що шпигунська мережа діяла між 2020 і 2023 роками. Група здійснювала стеження за журналістами та російськими дисидентами, а також намагалася отримати мобільні номери українських військових, використовуючи шпигунське обладнання.

Найбільше покарання отримав лідер групи, 47-річний Орлін Русев – 10 років і 8 місяців. Його заступник, Бісер Джамбазов, отримав 10 років і 2 місяці. Ще дві жінки: Катерина Іванова – до 9 років і 8 місяців, Ваня Габерова – до 6 років і 8 місяців. Інші двоє учасників групи –Тихомир Іванчев і Іван Стоянов – отримали 8 років та 5 років і 3 тижні відповідно.

Усі засуджені відбуватимуть щонайменше половину строку перед можливістю дострокового звільнення, після чого будуть депортовані до Болгарії.

За даними суду, мотивом діяльності шпигунів були гроші – обговорювалися виплати до 1 мільйон євро. Суддя Хілліард наголосив, що дії обвинувачених мали значну цінність для Росії, а також подякував британським спецслужбам за "надзвичайно ретельну та рішучу" роботу.

Що каже поліція

Керівник антитерористичного підрозділу лондонської поліції, командувач Домінік Мерфі, зазначив після оголошення вироку, що переконливість зібраних доказів змусила ватажків групи визнати свою провину.

Цей випадок – яскравий приклад зростаючої кількості справ, пов’язаних із загрозами з боку держав у Великій Британії. Він також показує нове явище – коли шпигунство "аутсорсять" іншим особам від імені держав,

– резюмував він.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби завербували колишнього фельдшера "швидкої". Він передавав координати для атак на одне з портових міст Одещини та намагався встановити розташування українських засобів ППО.