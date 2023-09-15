Велика Британія внесла "ПВК Вагнера" до переліку терористичних організацій

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Великої Британії.

Тепер Лондон вважатиме приналежність до "ПВК Вагнера" або активну підтримку діяльності цієї злочинної групи кримінальним порушенням. За підтримку можуть ув'язнити на 14 років.

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Що відомо про рішення

Документ набуває чинності негайно і робить приналежність до "Групи Вагнера" або активну підтримку групи у Великій Британії кримінальним злочином, що може призвести до тюремного ув'язнення терміном до 14 років. Ув'язнення може бути призначене разом зі штрафом або замість нього.

"Група Вагнера" була додана до списку організацій, заборонених у Великій Британії, разом з 78 іншими організаціями.

Які організації Лондон визнає терористичними

Під час прийняття Закону про тероризм 2000 року в Британії визначили такі фактори:

характер і масштаб діяльності організації;

конкретна загроза, яку вона становить для Великої Британії;

конкретна загроза, яку вона становить для британських громадян за кордоном;

ступінь присутності організації у Великій Британії;

необхідність підтримки інших членів міжнародної спільноти у глобальній боротьбі з тероризмом.

Міністр внутрішніх справ оцінює загрози від організації і вирішує, чи варто застосовувати обмеження щодо неї.