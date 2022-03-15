Велика Британія запровадила новий пакет економічних санкцій проти Росії

Велика Британія продовжує запроваджувати санкції проти Росії. Головною причиною такої політики залишається віроломна війна Росії в Україні.

Уряд Великої Британії повідомив про заборону на експорт до Росії предметів розкоші, а також запровадив нові імпортні тарифи на сотні ключових товарів.

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Нові санкції проти Росії

Велика Британія відмовить Росії та Білорусі в доступі до тарифів найбільшого сприяння на сотні категорій їхнього експорту, позбавивши обидві країни ключових переваг членства у Світової організації торгівлі.

Most favoured nation У міжнародних економічних відносинах nf міжнародній політиці нація найбільшого сприяння – це статус або рівень режиму, який надається однією державою іншій у міжнародній торгівлі.

Велика Британія також заборонить експорт предметів розкоші до Російської Федерації разом із союзниками з G7. Крім того, британська влада опублікувала початковий список товарів вартістю 900 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи горілку, на які відтепер митні збори зростуть на додаткові 35%, крім поточних. Ці товари були обрані таким чином, щоб завдати максимальної шкоди російській економіці та мінімізувати вплив на Британію:

залізо,

добрива,

дерево,

шини,

залізничні контейнери,

цемент,

мідь,

алюміній,

срібло,

свинець,

залізна руда,

напої, спиртні напої та оцет (сюди входить горілка),

скло та скляний посуд,

крупи, насіння олійних культур,

папір і картон,

машини,

твори мистецтва,

антикваріат,

хутряні шкури,

штучне хутро,

кораблі,

біла риба.

Російська горілка є одним зі знакових продуктів, які постраждали від підвищення митних тарифів. Водночас заборона на експорт, найімовірніше, торкнеться наступних товарів:

автомобілів класу люкс,

високої моди,

творів мистецтва.

Уряд Британії додав, що ці заходи завдадуть максимальної шкоди воєнній машині Путіна, при цьому мінімізувавши вплин на британський бізнес, адже лідери країн G7 об'єдналися для того, щоб запровадити нові економічні санкції проти Росії.

Заборона на експорт набуде чинності уже найближчим часом. Відтак олігархи та інші представники російської еліти, які розбагатіли під час президентства Путіна та підтримали його злочинні дії, втратять доступ до предметів розкоші.

Відмова Росії в доступі до режиму найбільшого сприяння для ключових імпортних товарів й застосування додаткових мит обмежить російський експорт до Великої Британії. Крім того, ця країна співпрацює зі своїми міжнародними партнерами та підтримує Світову організацію торгівлі. Головна мета – запобігання тому, щоб ті, хто не поважає заснований на правилах міжнародний порядок, пожинали переваги цієї системи.