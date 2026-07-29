Велика честь зустрітися з Зеленським, зустріч пройшла дуже добре, – Трамп

Президент США Дональд Трамп оцінив зустрів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це американський лідер повідомив в Truth Social.

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Як Трамп оцінив зустріч із Зеленським?

За словами Дональда Трампа, зустріч із лідером України пройшла дуже добре. Він наголосив, що було обговорено багато важливих питань.

Велика честь зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Обговорили багато важливих питань. Зустріч пройшла дуже добре,

– заявив Трамп.

Що ще відомо про зустріч Зеленського та Трампа?

У вівторок, 28 липня, Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели зустріч у Білому домі. Серед іншого, президенти України та США обговорили активізацію дипломатичного процесу.

За словами Зеленського, під час зустрічі було обговорено ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot, а також інші ідеї, які можуть допомогти Україні.

Ще однією темою стала необхідність активізації дипломатичного процесу. Президент України зазначив, що команди двох країн мають узгодити деталі подальшої комунікації, і подякував США за підтримку.