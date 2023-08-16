Кілька груп "Шахедів" атакували район Ізмаїла: на Півдні знову повітряна тривога

Росія продовжує тероризувати мирне населення України. У ніч проти 16 серпня ворог випустив низку дронів-камікадзе "Шахед". На Півдні кілька разів була повітряна тривога.

На жаль, ракетні та дронові атаки нікуди не зникнуть. Близько 1 ночі стало відомо, що до Півдня підлітають "Шахеди". А отже існувала загроза як атак, так і падіння уламків збитих іранських "мопедів".

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Нічна атака "Шахедами": що відомо

"Шахеди" заходять у гирло Дунаю! Рухаються тим же маршрутом, що і попередні, – Повітряні сили.Повітряні сили повідомили, що чергові групи ворожих ударних БпЛА рухаються над акваторією Чорного моря у напрямку Одещини – зокрема, знову на південь області. Там удруге за ніч оголосили тривогу.Також зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку – є загроза застосування авіаційного озброєння.У Миколаївській, Херсонській і Одеській області відбій повітряної тривоги.Повітряну тривогу оголосили також для мешканців Донецької області.Повітряну тривогу оголосили на Харківщині. Як зазначають у Повітряних силах, причиною цього стала загроза атаки дронами-камікадзе. Наголошуємо, щоЯкщо такої можливості немає, то бодай переберіться в коридор або інше приміщення, дотримуючись правила двох стін. Ні в якому разі не стійте біля вікон, не знімайте роботу ППО. Пам'ятайте, що ваші дописи про збиття ракет можуть зіграти ворогові на руку та допомогти йому коригувати вогонь.Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО на Миколаївщині та Одещині.

01:37 До мешканців Ізмаїльського району звернувся глава ОВА Олег Кіпер. Він попрохав людей негайно ж відправлятися до безпечних місць та перебувати там доти, поки не буде сигналу про відбій.

Мешканців всіх інших районів області також закликаю не виходити з укриттів до кінця повітряної тривоги. Нагадую, що не можна знімати та викладати в інтернет роботу наших сил ППО!

– підкреслив він.

У Повітряних силах пишуть, що велика група "Шахедів" заходить у гирло Дунаю. Іранські "мопеди" рухаються у бік Ізмаїлу.ПС закликають мешканців Миколаєва перебувати в укриттях.Також про загрозу удару дронами попередили мешканців Одещини.Повітряні сили пишуть, що "Шахеди" рухаються над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одеської області.Про загрозу дронів у ПС попередили мешканців Дніпропетровщини, Запоріжжя та Донеччини.Повітряні сили пишуть, що "Шахеди" над Миколаївщиною, і що рухаються у західному напрямку.У Повітряних силах ЗСУ звернулися до мешканців Миколаївщини та Херсонщини. Звернули увагу на загрозу атаки дронами-камікадзе.Повітряна тривога пролунала у Миколаївській і Херсонській областях.