Кілька груп "Шахедів" атакували район Ізмаїла: на Півдні знову повітряна тривога

16 серпня 2023, 01:33
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Росія продовжує тероризувати мирне населення України. У ніч проти 16 серпня ворог випустив низку дронів-камікадзе "Шахед". На Півдні кілька разів була повітряна тривога.

На жаль, ракетні та дронові атаки нікуди не зникнуть. Близько 1 ночі стало відомо, що до Півдня підлітають "Шахеди". А отже існувала загроза як атак, так і падіння уламків збитих іранських "мопедів".

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Нічна атака "Шахедами": що відомо

 
03:35 "Шахеди" заходять у гирло Дунаю! Рухаються тим же маршрутом, що і попередні, – Повітряні сили.03:20 Повітряні сили повідомили, що чергові групи ворожих ударних БпЛА рухаються над акваторією Чорного моря у напрямку Одещини – зокрема, знову на південь області. Там удруге за ніч оголосили тривогу.

Також зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку – є загроза застосування авіаційного озброєння.02:31 У Миколаївській, Херсонській і Одеській області відбій повітряної тривоги.02:05 Повітряну тривогу оголосили також для мешканців Донецької області.02:01 Повітряну тривогу оголосили на Харківщині. Як зазначають у Повітряних силах, причиною цього стала загроза атаки дронами-камікадзе. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги вам необхідно бути в укритті. Якщо такої можливості немає, то бодай переберіться в коридор або інше приміщення, дотримуючись правила двох стін. Ні в якому разі не стійте біля вікон, не знімайте роботу ППО. Пам'ятайте, що ваші дописи про збиття ракет можуть зіграти ворогові на руку та допомогти йому коригувати вогонь.01:48 Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО на Миколаївщині та Одещині.

01:37 До мешканців Ізмаїльського району звернувся глава ОВА Олег Кіпер. Він попрохав людей негайно ж відправлятися до безпечних місць та перебувати там доти, поки не буде сигналу про відбій.

Мешканців всіх інших районів області також закликаю не виходити з укриттів до кінця повітряної тривоги. Нагадую, що не можна знімати та викладати в інтернет роботу наших сил ППО!
– підкреслив він.

01:27 У Повітряних силах пишуть, що велика група "Шахедів" заходить у гирло Дунаю. Іранські "мопеди" рухаються у бік Ізмаїлу.01:25 ПС закликають мешканців Миколаєва перебувати в укриттях.01:22 Також про загрозу удару дронами попередили мешканців Одещини.01:19 Повітряні сили пишуть, що "Шахеди" рухаються над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одеської області.01:14 Про загрозу дронів у ПС попередили мешканців Дніпропетровщини, Запоріжжя та Донеччини.01:08 Повітряні сили пишуть, що "Шахеди" над Миколаївщиною, і що рухаються у західному напрямку.00:55 У Повітряних силах ЗСУ звернулися до мешканців Миколаївщини та Херсонщини. Звернули увагу на загрозу атаки дронами-камікадзе.00:54 Повітряна тривога пролунала у Миколаївській і Херсонській областях.
Автор: Назарій Лазур