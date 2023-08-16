Кілька груп "Шахедів" атакували район Ізмаїла: на Півдні знову повітряна тривога
Росія продовжує тероризувати мирне населення України. У ніч проти 16 серпня ворог випустив низку дронів-камікадзе "Шахед". На Півдні кілька разів була повітряна тривога.
На жаль, ракетні та дронові атаки нікуди не зникнуть. Близько 1 ночі стало відомо, що до Півдня підлітають "Шахеди". А отже існувала загроза як атак, так і падіння уламків збитих іранських "мопедів".
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Нічна атака "Шахедами": що відомо
Також зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку – є загроза застосування авіаційного озброєння.02:31 У Миколаївській, Херсонській і Одеській області відбій повітряної тривоги.02:05 Повітряну тривогу оголосили також для мешканців Донецької області.02:01 Повітряну тривогу оголосили на Харківщині. Як зазначають у Повітряних силах, причиною цього стала загроза атаки дронами-камікадзе. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги вам необхідно бути в укритті. Якщо такої можливості немає, то бодай переберіться в коридор або інше приміщення, дотримуючись правила двох стін. Ні в якому разі не стійте біля вікон, не знімайте роботу ППО. Пам'ятайте, що ваші дописи про збиття ракет можуть зіграти ворогові на руку та допомогти йому коригувати вогонь.01:48 Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО на Миколаївщині та Одещині.
01:37 До мешканців Ізмаїльського району звернувся глава ОВА Олег Кіпер. Він попрохав людей негайно ж відправлятися до безпечних місць та перебувати там доти, поки не буде сигналу про відбій.
Мешканців всіх інших районів області також закликаю не виходити з укриттів до кінця повітряної тривоги. Нагадую, що не можна знімати та викладати в інтернет роботу наших сил ППО!
– підкреслив він.