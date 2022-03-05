Велика гуманітарна допомога з Німеччини надійшла українським рятувальникам
5 березня 2022 , 18:34Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Управління ДСНС у Волинській області отримало гуманітарну допомогу з Німеччини. Її передала організація "Добра справа".
Необхідний для України вантаж прибув 5 березня. Цього ж дня у мережі з’явилося відповідне відео.
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Що саме отримали українські рятувальники від німецьких партнерів
- Пожежні рукави,
- каски,
- захисний одяг,
- гідравлічний інструмент,
- інше обладнання.
У ДСНС запевнили, що усе це стане в пригоді українським рятувальникам.
Дякуємо нашим партнерам за підтримку!
– додали у відомстві.
Волинським рятувальникам надійшла допомога з Німеччини: дивіться відео
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