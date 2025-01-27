20 кілометрів до Дніпропетровщини: де розташована Велика Новосілка на карті

В ОСУВ "Хортиця" у понеділок, 27 січня, повідомили, що підрозділи ЗСУ вийшли з позицій у південній частині Великої Новосілки на Донеччині. Відповідне рішення було прийнято, щоб уникнути оточення.

Де розташований населений пункт Велика Новосілка, показує на карті 24 Канал.

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Де на карті Велика Новосілка та як далеко від Дніпропетровщини

Наразі російська армія значно просунулася у Великій Новосілці.

Попри виведення Сил оборони з південної частини Великої Новосілки, вони продовжують утримувати деякі позиції у цьому селищі, переважно на околицях. Так українська армія не дозволяє окупантам рухатися далі.

Велика Новосілка розташована у Волноваському районі Донецької області.

Де розташована Велика Новосілка: дивіться на карті

Це доволі немалий населений пункт, розташований між трьома областями — Донецькою, Запорізькою і Дніпропетровською.

Де розташоване селище Велика Новосілка: дивіться на карті

Велика Новосілка лежить всього приблизно за 3 кілометри від Времівки, а до кордону з Дніпропетровщиною – приблизно за 20 кілометрів.