Велика пожежа ще триває, – мер Василькова про наслідки потужних обстрілів
У Василькові, що під Києвом, спалахнула нафтобаза після авіаудару окупантів. Станом на зараз у місті ще не вдалось загасити пожежу.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла міська голова Василькова. За словами Наталії Баласинович, ворожі ракети влучили в склади з боєприпасами, тому гасіння ускладнилось.
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Баласинович: Усі разом долають наслідки
Як зазначила мер міста, влучили російські вбивці саме в склад паливно-мастильних матеріалів, тому "наразі ще триває велика пожежа". Також через це і повністю не працює аеродром.
Проте надзвичайникам вдається працювати в таких умовах. Допомагають усі військові ЗСУ та надзвичайники разом із територіальною обороною.
Усі разом роблять усе можливе задля того, щоб якнайшвидше подолати наслідки ворожих обстрілів,
– додала вона.
Баласинович також відзначила, що авіаатаки саме почались під ранок. Влучили приблизно 8 ракет, хоч деякі ж вдалось збити. Обстрілів же від окупантів поки у місті немає.
"Зараз немає (обстрілів – 24 канал). Просто триває пожежа, але окупанти не повідомляють, коли вони ще раз обстрілюватимуть", – наголосила міська голова.
У Василькові розповіли про наслідки пожежі у місті: дивіться відео