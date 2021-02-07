Велика пожежа на складі сталася в Москві: чутно вибухи – є потерпілі, зокрема діти

7 лютого 2021 , 16:11
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У Москві на Варшавському шосе сталася пожежа на складі. Площа займання вже досягнула 1 тисячу квадрантних метрів. Також очевидці повідомляють про вибухи. Інцидент стався надвечір 7 лютого. На місці працюють пожежники.

Джерело:

24 канал

За інформацією заборонених в Україні прокремлівських інформаційних агенцій, пожежі присвоїли другий ранг. Також відомо про потерпілих – серед них є діти.

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Докладніше про масштабну пожежу в Москві

  • РИА Новости повідомляє, що загорівся металевий ангар.
  • Згодом стало відомим, що це склад лаків і фарб. За іншими даними, мовиться про завод олій (лаків) і фарб.
  • Також є інформація, що займання сталося на складі газових балонів. Очевидці повідомляють про періодичні вибухи та високе полум'я. За даними РИА НовостиЮ на складі зберігаються балони з газом загальним обсягом 600 кубычних метрів.
  • Конструкція будівлі вже частково обвалилася. За інформацією телеграм-каналу Life Shot, не витримав дах.
  • Спершу площа займання становила 400 квадратних метрів, але за деякий час вона зросла 1 тисячі.
  • Пожежу почали гасити з допомогою гелікоптера.

Пожежа на складі лаків і фарб на Варшавському шосе в Москві: дивіться відео

Зауважимо! Схожа промислова пожежа наприкінці січня сталася на Пермському пороховому заводі. А призвів до займання потужний вибух. Тоді у результаті інциденту постраждали 3 людини.