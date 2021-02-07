Велика пожежа на складі сталася в Москві: чутно вибухи – є потерпілі, зокрема діти

16:11

У Москві на Варшавському шосе сталася пожежа на складі. Площа займання вже досягнула 1 тисячу квадрантних метрів. Також очевидці повідомляють про вибухи. Інцидент стався надвечір 7 лютого. На місці працюють пожежники.