Велика авіакомпанія скасувала рейси в Україну через воєнний стан

Національна пасажирська авіакомпанія Болгарії Bulgaria Air скасувала прямі рейси Одеса-Софія до 16 грудня включно у зв'язку з воєнним станом в Україні. Польоти призупинили за рекомендацією Міністерства закордонних справ Болгарії.

Про це повідомляють у авіакомпанії Bulgaria Air.

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В авіакомпанії заявили, що відновлення регулярних рейсів після 16 грудня залежатиме від нормалізації ситуації в Україні.

Варто додати, що екс-глава Державної авіаційної служби України Денис Антонюк заявляв, що введення воєнного стану в Україні не вплине на роботу цивільної авіації.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

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