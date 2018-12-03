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      Велика авіакомпанія скасувала рейси в Україну через воєнний стан

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      Bulgaria Air скасувала прямі рейси Одеса-Софія до 16 грудня
      Bulgaria Air скасувала прямі рейси Одеса-Софія до 16 грудня / rappler.com

      Національна пасажирська авіакомпанія Болгарії Bulgaria Air скасувала прямі рейси Одеса-Софія до 16 грудня включно у зв'язку з воєнним станом в Україні. Польоти призупинили за рекомендацією Міністерства закордонних справ Болгарії.

      Про це повідомляють у авіакомпанії Bulgaria Air.

      Читайте також: В Україні запровадили воєнний стан: як працюватиме головний аеропорт країни

      В авіакомпанії заявили, що відновлення регулярних рейсів після 16 грудня залежатиме від нормалізації ситуації в Україні.

      Варто додати, що екс-глава Державної авіаційної служби України Денис Антонюк заявляв, що введення воєнного стану в Україні не вплине на роботу цивільної авіації.

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

      Більше про воєнний стан дивіться у відео

       

      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні авіація Новини Одеси Болгарія
      Джерело: 24 Канал
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