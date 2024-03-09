Чи можуть католики та православні святкувати Великдень в один день: пояснення церкви
Джерело:OBOZ.UA
Оскільки Великдень – перехідне свято, то щороку його святкують у різні дати. У Київській патріархії розповіли, чи можливе єдине святкування цього дня для католиків та православних.
Зазначимо, що у 2024 році християни західного обряду святкують Великдень 31 березня, а православні віряни – 5 травня. Причина таких розбіжностей у різній Пасхалії.
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Пояснення церкви
Як розповіли у патріархії, Великдень – це свято Воскресіння Хреста. Перший Вселенський Собор 325 року постановив святкувати Великдень у неділю після єврейської Пасхи. Ця традиція диктує, що Великдень припадає на першу неділю після повного місяця, що настає після весняного рівнодення, не раніше 4 квітня (21 березня за старим стилем).
Також у 4 столітті затвердили право, за яким Великдень не повинен святкуватися перед або разом з іудейською Пасхою, щоб уникнути суперечностей з Священним Писанням. Однак на відміну від православних, католики не дотримуються цього правила – тому іноді дати збігаються.
Православні віряни користуються юліанським календарем для обчислення дати Великодня, а католики – григоріанським. Тому віряни західного обряду святкують це свято зазвичай раніше – у період від 21 березня до 25 травня.
Однак іноді Великдень може збігтися для православних та католиків у один день. Таке відбудеться у 2025 та 2028 роках.
Релігійні свята в Україні
- Православна церква України 1 вересня 2023 року перейшла з юліанського на новоюліанський календар. Це призвело до зміщення ряду свят. Так, наприклад, Різдво українці святкують тепер 25 грудня, а не 7 січня, а Петра та Павла – 29 червня (замість 12 липня).
- Змінилися дати майже всіх церковних свят, проте Великдень і привʼязані до нього події залишаться, як і були. Якщо святкувати за григоріанським календарем, то час від часу Великдень може випадати раніше, ніж іудейська Пасха – цього бути не може.
- Як і раніше, Вознесіння святкується на 40-й день після Великодня, а Трійця – на 50-й день.