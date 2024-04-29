Великдень 2024: чи скасують комендантську годину та яких обмежень очікувати

В Україні в неділю, 5 квітня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Однак через воєнний стан питання, чи скасовуватимуть комендантську годину та чи діятимуть обмеження, залишається актуальним.

Багато віруючих парафіян цього дня відвідають церковні служби та освятять паски. Однак у деяких регіонах нашої держави будуть діяти обмеження та комендантська година. 24 Канал детальніше розповість, що буде з комендантською годиною по всій Україні на Великдень.

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Київська область

На Великдень комендантська година в Київській області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години. Тому в ОВА зазначають, що богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі, а відвідати храми можна буде після завершення комендантської години.

"Просимо вжити всіх заходів, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці. В разі тривоги оперативно просити людей пройти до найближчого укриття", – підкреслив очільник Київської області Руслан Кравченко.

Кіровоградська область

Великдень у Кропивницькому пройде з дотриманням заходів безпеки, зокрема, діятиме комендантська година з 23:00 і до 05:00. Міська рада рекомендувала керівникам релігійних громад враховувати ці обставини та проводити служби із дотриманням усіх заходів безпеки, розмістити у культових спорудах оголошення про найближчі до них укриття, дотримуватися заходів правового режиму воєнного стану, комендантської години, поведінки під час повітряної тривоги, уникати великого скупчення людей. Цих правил закликали дотримуватися і кропивничан під час відвідування храмів.

Також відомо, що громадський транспорт у Кропивницькому працюватиме на Великдень у відповідності до режиму комендантської години: ранком 5 травня автобуси і тролейбуси розпочнуть роботу на одну годину раніше - із 05:00 і працюватимуть до 22:00.

Освітлення вулиць перед Великоднем вимкнуть о 23:00 і ввімкнуть о 05:00 ранку, щоб містяни мали можливість зручно дістатися до храмів та повернутися додому.

Також 4 та 5 травня посиляться на території обласного центру і заходи безпеки. Екіпажі патрульної поліції, Національної поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь та місць зібрання вірян.

Тернопіль

Цьогоріч попередньо, також не знімають й обмеження у Тернополі, де діє комендантська година з 00:00 до 04:00. Водночас на Великодні свята збільшиться кількість громадського транспорту у місті.

Так, до кладовища на вулиці Микулинецькій у неділю 5 травня та в неділю 12 травня тролейбуси №8 та маршрутні таксі № 5, 5А, 8, 18, 31 курсуватимуть за таким розкладом, як у будні. Крім того, до цвинтаря, що біля Львівського шосе, з 5 до 7 травня і 12 травня курсуватимуть два автобуси №32.

"До кладовища у селі Підгороднє в будні з 23 квітня до 3 травня та у вихідні 27, 28 квітня і 4 травня з 10 до 19 години курсуватимуть по три автобуси №11 та №27. Також 5, 6, 7 і 12 травня автобуси №11 і 27 возитимуть пасажирів згідно з розкладом руху, що діє у будні. Автобуси №1А до кладовища в Підгородньому возитиме пасажирів згідно з розкладом", – розповіли у міськраді Тернополя.

Херсонська область

У Херсонській області великодні свята на території деокупованих населених пунктів Новокаховської громади село Веселе та селище міського типу Козацьке пройдуть із забороною на масові заходи. Відповідна заборона затверджена розпорядженням начальника Новокаховської МВА № 169-од від 25.04.2024.

"Враховуючи те, що росіяни часто розглядають скупчення людей як потенційні мішені для провокацій, особливо у святкові дні, населенню заборонено відвідування кладовищ, проведення богослужінь у церквах у період комендантської години та скупчення людей під час Великодніх свят, проведення святкових богослужінь (освячення) на території церков", – мовиться в заяві МВА.

Волинська область

У Волинській області комендантська годину залишили без змін – з 00:00 до 05:00. Владика Волинської єпархії ПЦУ Михаїл розповів, що нічне богослужіння у Луцьку в соборі Святої Трійці обов'язкове буде, однак варто врахувати воєнний час.

"Ми дотримуємося чинного законодавства та відповідних постанов, але нічні богослужіння у нас також будуть тривати. Просто парафіянам треба визначитися: вони приходять до комендантської години, або вже після. Для парафіян кафедрального собору ми рекомендуємо прийти до храму до опівночі. Це стосується тих, хто буде звершувати богослужіння вночі", – пояснив він.

Тих же, хто планує прийти до храму, на ранкову чи денну великодні служби, чекатимуть у соборі з 6-ї години ранку.

Харків

Про плани скасування комендантської години на Великдень не повідомляли і в Харківській області. Тож там вона діятиме – з 23:00 до 5:00.

Втім, в Харківській міськраді повідомили, що на Великдень, 5 травня, вхід на міські кладовища та меморіальні комплекси, які підпорядковуються КП "Ритуал", буде закритий.

Відповідно до рекомендацій ДСНС у місті триває заборона відвідувати:

кладовище №13 (вул. Пушкінська, 108);

кладовище №15 (пров. Володі Дубініна);

кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора,1);

Польський меморіал жертвам тоталітаризму (Харківське шосе).

Якою буде комендантська година на Великдень в інших областях

У Вінницькій області – з 00:00 до 5:00;

У Дніпропетровській області комендантська година у більшості громад триває з 00:00 до 05:00;

У Донецькій області – з 21:00 до 5:00;

У Житомирській області – з 00:00 до 5:00;

У Закарпатській області комендантська година не діє;

У Запорізькій області комендантська година на території Запорізького району триватиме з 23:00 до 05:00; на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів – з 21:00 до 05:00;

В Івано-Франківській області – з 00:00 до 5:00;

У Луганській області – з 21:00 до 5:00;

У Львівській області – від 00:00 до 05:00;

В Миколаївській області – з 00:00 до 05:00;

В Одеській області – з 00:00 до 5:00;

У Полтавській області – з 00:00 до 04:00;

У Рівненській області – з 00:00 до 05:00;

В Сумській області – з 23:00 до 04:00;

У Херсонській області – з 21:00 до 05:00;

У Хмельницькій області –з 00:00 до 05:00;

У Черкаській області – з 00:00 до 4:00;

У Чернівецькій області – з 00:00 до 04:00;

У Чернігівській області – з 00:00 до 4:00;

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