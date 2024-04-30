Будьте уважні: жителів Львівщини просять повідомляти про підозрілих осіб та об'єкти на Великдень
Джерело:Максим Козицький
Жителів та гостей Львівської області закликали бути обережними напередодні Великодня та нагадали, що ворог не зважає на свята.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що від 2014 року Україна не раз пересвідчилася, що у росіян "немає нічого святого".
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Зберігайте пильність
Козицький закликав українців бути дуже уважними – як упродовж святкових днів, так і щодня.
Якщо ви маєте інформацію про підозрілих осіб, транспорт, предмети чи про те, що хтось хоче вчинити дивеpcію або теpoриcтичний акт на території Львівської області, одразу телефонуйте на гарячу лінію СБУ,
– написав голова ОВА.
Також про підозрілі об'єкти та людей закликали повідомляти в поліцію. Тривалість комендантської години у Львівській області на Великдень залишається незмінною – з 00:00 до 05:00. В цей час відповідно не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях без спеціальних перепусток і документів, які посвідчують особу.
Великдень у 2024 році: останні новини
- У Київській ОВА повідомили, що не скасовуватимуть комендантську годину на Великдень. Як і раніше, обмеження триватимуть з 00:00 до 5:00 години. Пересування вулицею в цей час заборонене, тому богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі. Храми можна буде відвідати після завершення комендантської години.
- Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Великдень потрібно святкувати однією датою. Йдеться про спільне відзначення Воскресіння Христового християнами східного і західного обрядів. Він пояснив, що це прагнення є особливо важливим у світлі того, що у 2025 році буде 1700 років від скликання Першого Вселенського Синоду в Нікеї.
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