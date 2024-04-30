Будьте уважні: жителів Львівщини просять повідомляти про підозрілих осіб та об'єкти на Великдень

Жителів та гостей Львівської області закликали бути обережними напередодні Великодня та нагадали, що ворог не зважає на свята.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що від 2014 року Україна не раз пересвідчилася, що у росіян "немає нічого святого".

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Зберігайте пильність

Козицький закликав українців бути дуже уважними – як упродовж святкових днів, так і щодня.

Якщо ви маєте інформацію про підозрілих осіб, транспорт, предмети чи про те, що хтось хоче вчинити дивеpcію або теpoриcтичний акт на території Львівської області, одразу телефонуйте на гарячу лінію СБУ,

– написав голова ОВА.

Також про підозрілі об'єкти та людей закликали повідомляти в поліцію. Тривалість комендантської години у Львівській області на Великдень залишається незмінною – з 00:00 до 05:00. В цей час відповідно не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях без спеціальних перепусток і документів, які посвідчують особу.

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