На Великдень через обстріли на Луганщині загорілися житлові будинки

Російські окупанти вкотре довели, що не мають нічого святого. Вони продовжували свої цинічні обстріли України на Великдень.

Гаряче було на Луганщині. Рятувальники повідомили, що там тривали обстріли цивільних будинків.

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Ситуація по містах

У Лисичанську горіли приватний будинок та гараж, квартири в багатоповерхівках.

У Рубіжному через обстріл загорілась вантажівка.

У Гірському палали житлові будинки.

В Сєвєродонецьку в районі МЖК рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів внаслідок обстрілу.

Рятувальники гасили пожежі на Великдень / Фото ДСНС

За минулу добу ДСНСники надали гуманітарну допомогу населенню у місті Сєвєродонецьк та підвозили воду в усіх вільних містах області.

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