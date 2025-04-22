Про Великдень, приналежність і невидиму силу, яка з'єднує покоління

Нам важливі місця, які пам'ятають нас маленькими. Де сталися з нами наші безліч "вперше". Де ручка на дверях називалася "клямка" і в дитинстві було її так складно зачиняти, поки хтось з дорослих не допоможе. Де усі меблі у хаті здавалися гігантськими і такими незвичними.

Голос моєї землі

Де піч була жива і бабуся готувала особливі страви на свята і щодень, які мама описувала, а я не пам'ятаю, бо бабусі не стало до мого народження. Де дідусь вранці ганяв курей під вікнами, щоби півники своїм співом не будили мене малу. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Тут гектари землі, які розкидаються аж за обрій. Тут поля, які пам'ятають кроки моїх дідів, які любили цю землю настільки, що вона в'їлася в їх долоні чорними борознами.

Тут сплітається минуле, сьогоднішнє і майбутнє. Тут приходить усвідомлення, що Великдень – це не просто дата чи релігійне свято. Це великий обряд єдності. Коли традиції оживають і звучать різними проявами у кожній окремій родині. Коли віра з'єднується з приналежністю. І глибинне переконання, що не існує нічого ціннішого аніж рідна земля, виринає зі скарбниці серця.

І в той момент, коли дзвонять дзвони, я відчуваю не тільки радість Воскресіння. Я чую голос моєї землі. Пам'ять роду. Поклик крові. Моя земля. Моя. Мій козацький рід любив цю землю більше, ніж своє життя. Я нащадок тих, хто створив архетип української нації. Я однієї крові з ними. А кровний зв'язок найсильніший з усіх існуючих. Він сильніший за смерть, страх, ненависть і навіть за любов.

Приналежність. Вона окреслює долю і з'єднує в собі життя і смерть. Проживаючи все з моєю Батьківщиною, я тримаю її, обіймаю її. Вона живе через мене і моє. В мені з'єднуються усі покоління, що жили і померли на цій землі. Моя земля підсилює мене. Кожна клітина душі з'єднана з кожною її піщинкою.

"Тримаю тебе, моя Рідна, в серці і всією силою душі. Я з тобою, моя Батьківщина. Я всім своїм з тобою…"

Коли світ руйнується – тримає те, що вшито в тіло душі корінням приналежності. Земля. Мова. Пісня. Великдень.