На Великдень на Рівненщині дозволять працювати церквам і храмам уночі
Джерело:телеграм Віталія Коваля
В Рівненській області дозволили працювати церквам та храмам у ніч на Великдень. Таке рішення ухвалила Рада оборони області. Водночас комендантську годину там не скасовують.
У ніч на Великдень дозволили роботу лише культових споруд, пересування до місць проведення богослужінь та перебування поблизу церков громадян в межах населених пунктів Рівненської області.
Актуально Українські церкви будуть закритими на Великдень у комендантську годину
Крім того, в облраді Рівненщини дозволили роботу громадського транспорту на час богослужіння "від" та "до" храмів.
Водночас, як наголосили у Рівненській ОВА, ризик авіаударів ворога залишається, тому в області планують забезпечення перебування у культових спорудах мінімальної кількості парафіян.
Людей, які захочуть взяти участь у богослужіннях в ніч на Великдень проінформують щодо найближчих місць укриттів та бомбосховищ.
Закликаю вірян максимально залишитися вдома. Освячення великодніх кошиків проводитиметься щогодини,
– звернувся до людей Віталій Коваль.
Очільник ОВА Рівненщини повідомив, що Великодні богослужіння транслюватимуться онлайн. Він наголосив, що безпека сьогодні – найголовніше.