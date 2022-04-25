І на Великдень росіяни продовжили коїти воєнні злочини на Харківщині: що зафіксували прокурори

У Великдень російські окупанти з артилерії обстріляли село Калинове Богодухівського району. Внаслідок цього загинула жінка.

За даними української прокуратури Харківщині, були зруйновані понад 5 житлових будинків.

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Російські загарбники також обстріляли Золочів, що на Харківщині. Внаслідок цього чоловік отримав осколкове поранення ноги.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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23 квітня 2022 року ворог відкрив вогонь по селу Турове. Поранення отримала 13-річна дитина.