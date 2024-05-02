Великдень в Україні: коли та де в наших містах святитимуть паски

Великдень цьогоріч 5 травня відзначають християни східного обряду, тобто греко-католики й православні. У різних регіонах України у різний час освячуватимуть паски.

24 Канал зібрав, коли святитимуть паску в найбільших містах України. Зокрема, мовиться про Київ, Львів, Кременчук, Полтаву, Ужгород, Мукачево, Луцьк, Вінницю, Житомир, Рівне та інші обласні центри.

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Коли та де святитимуть паску в Києві

У Михайлівському Золотоверхому соборі Православної Церкви України освячення пасок відбуватиметься за розкладом:

4 травня – з 16:00 до 23:00;

5 травня – з 6:00 до 15:00.

Відомо, що Пасхальна полуношниця там почнеться о 23:00 4 травня. Окрім того, о 00:00 5 травня буде Пасхальна утреня, о 01:00 – літургія святителя Іоана Златоустого, о 09:00 – пізня літургія, на 17:00 – Пасхальна вечірня.

У головному храмі УГКЦ у Києві – у Патріаршому соборі Воскресіння Христового – діятиме такий розклад:

04 травня 2024 року: на 8:00 – часи, обідниця, на 9:00 – вечірня з літургією Василія Великого, з 15:00 по 21:00 – посвячення пасок;

05 травня: на 7:00 – надгробне, Пасхальна утреня, 08:30 – свята літургія і посвячення пасок, 11:00 – свята літургія і посвячення пасок, 18:00 – Великодня вечірня.

Окрім того, у Спасо-Преображенському соборі ПЦУ паски святитимуть:

4 травня – з 19:00 по 21:00;

5 травня – з 6:00 по 11:00.

Окрім того, 4 травня на 17:00 буде вечірня з параміями та Божественна літургія святого Василя Великого, далі благословення хліба і вина, а також благословення великодніх страв (служба орієнтовно до 19:00). 5 травня на 5:45 буде Пасхальна полунощниця, на 6:00 – Пасхальна утреня і далі пасхальні часи та Божественна літургія святого Іоана Златоуста (служба орієнтовно то 9:00).

Який розклад діятиме у Львові

У Львові паски освячуватимуть в Архикатедральному Соборі святого Юра УГКЦ:

4 травня : 9:00 – вечірня з Божественною літургією святого Василія Великого, 12:00 – 20:00 – Благословення пасок та іншої поживи (кожної пів години до 20:00) , 14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих, 20:30 – Надгробне. Пасхальна утреня. Архиєрейська Божественна літургія;

: 9:00 – вечірня з Божественною літургією святого Василія Великого, 12:00 – 20:00 – , 14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих, 20:30 – Надгробне. Пасхальна утреня. Архиєрейська Божественна літургія; 5 травня: 8:00 – Архиєрейська Божественна літургія, 11:00 – Божественна літургія святого Йоана Золотоустого, 14:00 – Пасхальні Часи, 17:00 – Пасхальна вечірня.

У Свято-Покровському кафедральному Соборі ПЦУ діятиме такий розклад:

4 травня: 9:00 – Божественна літургія, з 11:00 по 23:00 – освячення Пасхальних приношень, 21:00 – читання діянь святих апостолів

5 травня: 6:30 – Полуношниця, 7:00 – Пасхальна утреня, 8:00 – Божественна літургія, освячення пасхальних приношень, 11:00 – Божественна літургія, освячення пасхальних приношень, 17:00 – Велика вечірня і вітання архіпастиря.

У Храмі Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ:

4 травня: 8:30 – Божественна літургія святого Василія Великого, 14:00 – початок освячення пасок, 21:00 – читання діянь святих апостолів;

5 травня: 5:30 – Опівнічниця, надгробна відправа, 6:00 – початок хресного ходу. Пасхальна Рання. Архиєрейська соборна Божественна літургія. Освячення пасок, 9:00 – Божественна літургія. Освячення пасок, 15:00 – вечірня пасхальна відправа.

Яким буде графік освячення пасок на Закарпатті

У Храмі преподобного Амфілохія Почаївського ПЦУ в Ужгороді діятиме розклад:

5 травня: 00:00 – 01:30 – початок Пасхального богослужіння, утрені, з 1:30 по 4:00 – Божественна літургія, з 4:00 по 12:00 – освячення пасхальних кошиків.

У Спасо-Преображенському храмі:

5 травня: 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня, 01:30 – 03:00 — Божественна літургія, 03:00-04:00 — освячення пасхальних кошиків; 07:00-08:00 — освячення дитячих кошиків.

У Храмі Святої Трійці:

5 травня: 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня, 01:30 – Божественна літургія, 01:30 – 03:00 – освячення пасхальних кошиків.

У Свято-Троїцькому храмі:

5 травня: 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня, 09:00 – 10:30 – Божественна літургія, 01:30 – 02:00 – освячення пасхальних кошиків, 10:30-11:00 – освячення дитячих кошиків.

У Мукачево паски освячуватимуть за графіком:

у Свято-Успенському храмі 5 травня буде о 03:00 – 04:30 – Пасхальна утреня, 05:00 – 06:30 – Божественна літургія, 07:00 – 09:00 – освячення пасхальних кошиків;

5 травня буде о 03:00 – 04:30 – Пасхальна утреня, 05:00 – 06:30 – Божественна літургія, 07:00 – 09:00 – освячення пасхальних кошиків; у Спасо-Преображенському храмі 5 травня: 04:00 – 05:30 – Пасхальна утреня, 06:00 – 07:00 – Божественна літургія, 07:00 – 09:00 – освячення пасхальних кошиків;

5 травня: 04:00 – 05:30 – Пасхальна утреня, 06:00 – 07:00 – Божественна літургія, 07:00 – 09:00 – освячення пасхальних кошиків; у Військовому храмі святого великомученика Георгія Переможця: 5 травня 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня, 02:00 – 03:00 – Божественна літургія, 03:00 – 07:00 — освячення пасхальних кошиків.

Коли святитимуть паски у Вінниці

У Спасо-Преображенському кафедральному соборі ПЦУ освячуватимуть паски:

4 травня: з 11:00 до 23:00 (орієнтовно щогодини);

5 травня: до опівночі можна прийти на нічну літургію та перебувати на ній до 5:00. Освячення кошиків буде після ранішнього богослужіння, 6.30 – Божественна літургія, по закінченню освячення пасок (орієнтовно о 8-й годині).

У Храмі Покрова Пресвятої Богородиці УГКЦ:

4 травня: 8:00 – вечірня з Божественною літургією святого Василія Великого, з 16:00 по 19:00 – благословення пасок;

5 травня: 6:00 – надгробне, Воскресна утреня, 8:00 – свята літургія Благословення пасок, 10:30 – свята літургія Благословення пасок, 18:00 – Великодня вечірня.

В якій годині можна посвятити паску в Луцьку

У Храмі Холмської Ікони Божої Матері ПЦУ:

4 травня: 08:00 – літургія, 12:00 – 19:00 – освячення пасок, 23:30 – полуношниця, яка завершується під кінець комендантської години, освячення пасхальних принесень вночі відбувається у храмі;

5 травня: 00:00 – Пасхальна рання та літургія, 13:00 – велика вечірня.

У Кафедральному соборі Святої Трійці ПЦУ:

4 травня: 7:00 – літургія (сповідь, причастя), 9:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида, 12:00 – 21:00 – освячення пасхальних страв, 23:20 – опівнічна;

5 травня: 0:00 – Хресний хід, Рання, літургія, освячення пасхальних страв, 7: 00 – літургія, освячення пасхальних страв (нижній храм), 17:00 – вечірня.

У Луцькому монастирі Святого Василія Великого УГКЦ:

4 травня: 09:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого, 15:00 – 20:00 – благословення пасок та інших страв (інтервал – 60 хвилин);

5 травня: 07:30 – надгробне, 08:00 - Пасхальна утреня, 09:00 – Свята літургія, посвячення пасок, 11:00 – Свята літургія, посвячення пасок.

Розклад освячення пасок у Чернівцях

У Храмі Трьох Святителів ПЦУ:

5 травня на 9:00 – літургія з можливістю посповідатись та причаститися, о 4:30 – Великодня служба, з 5:00 по 9:00 – освячення пасок у сквері біля університету з інтервалом у пів години.

У Катедральному Соборі Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ:

4 травня: 07:30 – Вечірня з літургією Василія Великого, 12:00 – 18:00 – освячення пасок;

5 травня: 6:00 – надгробне, утреня, 07:30 – літургія, 10:00 – літургія, 17:00 – вечірня, молебень до Богородиці (маївка).

У Соборі Різдва Христового ПЦУ:

4 травня: 7:30 – Божественна літургія святого Василія Великого, 17:00 – 20:00 – освячення пасок;

5 травня: 23:30 – опівнічниця з занесенням Плащаниці, Хресний хід навколо храму та Великодня Утреня, Божественна літургія, 5:00 – освячення пасок, 17:00 – вечірня з миропомазанням.

У Церкві Преподобної Параскеви Сербської ПЦУ, як пише "МБ":

4 травня: 17:00 – утреня, 19:00 – 22:00 – освячення пасок;

5 травня: 4:00 – Пасхальна утреня; 5:30 – освячення пасхальних кошиків; 6:30 – Святкова Божественна літургія, 9:30 – освячення пасхальних кошиків.

Які графіки діятимуть на Полтавщині

У Свято-Успенському Кафедральному Соборі ПЦУ Полтави:

4 травня: 8:00 – Божественна літургія за чином святителя Василія Великого, 15:00 – 21:00 – освячення пасок та великодніх кошиків, 22:00 – читання книги діянь святих апостолів, 23:00 – полуношниця;

5 травня: 00:00 – Пасхальна заутреня, 1:00 – пасхальна літургія, 4:00 – освячення пасок та великодніх кошиків, 17:00 – вечірня.

У Свято-Миколаївському соборі ПЦУ в Кременчуці, за даними "Кременчуцького Телеграфа":

4 травня: 8:00 – Божественна літургія, 11:00 – освячення Великодніх кошиків, 23:00 – полуношиця;

5 травня: з 00:00 – Великодня утреня божественна літургія, 4:00 – освячення Великодніх кошиків, 16:00 – Велика вечірня.

Освячення пасок у Тернополі

У Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ:

4 травня: 07:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого, 13:00 – 20:00 – посвячення пасок, 20:00 – Надгробне, 20:30 – Воскресна утреня, 21:30 – Воскресна свята літургія;

5 травня: 00:00 – Воскресна утреня, 07:00 – Архиєрейська свята літургія, 10:00 – Свята літургія, 12:00 – Свята літургія та Воскресна вечірня.

За даними ZAXID.NET, у Церкві Воздвиження Чесного Хреста ПЦУ:

4 травня: 09:00- 23.00 – поклоніння до плащаниці, 11:00 – 23:00 – освячення пасок,

5 травня: 07:00 – Свята літургія, 10:00 – Свята літургія та Воскресна вечірня.

У Кафедральному соборі Різдва Христового ПЦУ:

4 травня; 08:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого, парастас, 12:00 – 20:00 – освячення пасок, 20:00 – полуношниця;

5 травня: 06:00 – Пасхальна утреня, Божественна літургія, освячення пасок, 17:00 – Великоднє вечірнє богослужіння.

У Церкві Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ:

4 травня: 07:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого (за упокій), 13:00 – 19:00 – освячення пасок (щопівгодини), 20:30 – надгробне, Воскресна утреня та свята літургія;

5 травня: 08:00 – свята літургія, 10:00 – Свята літургія, 12:00 – свята літургія.

Де та коли можна освятити паски у Рівному

У Свято-Покровському катедральному соборі ПЦУ:

04 травня: 10:00 – 20:00 – освячення пасок;

5 травня: 04:00 – 06:00 – освячення пасок.

У Свято-Воскресенському кафедральному соборі ПЦУ:

4 травня: 13:00 – 21:00 – освячення пасок;

05 травня: 05:00 – 08:00 – освячення пасок.

У Парафії святок Миколая УГКЦ:

4 травня: 09:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого, сповідь, 17:00 – посвячення пасок;

5 травня: 06:30 – надгробне, 07:00 – Пасхальна утреня, 08:00 – Божественна літургія святого Йоана Золотоустого (посвячення пасок).

Які графіки діятимуть в Житомирі

У Свято-Михайлівському кафедральному соборі ПЦУ:

4 травня: 07:30 – 3, 6, 9 часи, зображальні та вечірня з літургією Василія Великого, 13:00 – 23:00 – освячення пасок, 13:00 – 23:00 – читання діянь святих апостолів;

5 травня: 05:30 – пасхальна утреня та Божественна літургія, освячення пасок, 17:00 – пасхальні вечірня та утреня.

У Парафії святого Василія Великого УГКЦ:

4 травня: 09:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого, 16:00 – освячення пасхальних дарів, 17:00 – освячення пасхальних дарів, 18:00 – освячення пасхальних дарів;

5 травня: 08:00 – надгробне, Пасхальна утреня, 09:00 – вяткова свята літургія, освячення пасхальних дарів.

Розклад освячення у Харкові

У Храмі Святого Іоанна Богослова ПЦУ:

4 травня: 10:00 – літургія Василя Великого, 12:30 – освячення пасок, 14:00 – полуношниця, 15:00 – освячення пасок;

5 травня: 09:00 – Пасхальна утреня, 10:00 – Пасхальна літургія, 11:30 – освячення пасок.

У Катедральному соборі святого Миколая Чудотворця УГКЦ: