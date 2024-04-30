Українців попередили про загрозу ракетних провокацій Росії на Великдень
Росіяни можуть готувати ракетні провокації по Україні у період Великодніх свят. Зокрема, очікують зростання релігійних конфліктів.
Про це повідомив керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Іван Сличко в етері "Громадського радіо". Він також попередив про високу ймовірність діяльності ворожих ДРГ, передає 24 Канал.
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Варто не нехтувати сигналами тривоги
Іван Сличко наголосив, що враховуючи досвід минулих років, з високою ймовірністю країна-агресорка цього разу знову готує ракетні провокації в період святкувань, тому не варто ігнорувати сповіщення про ракетну небезпеку.
Якщо щось подібне заявлятиметься в інфопросторі, ми повідомлятимемо, але вже варто не нехтувати сигналами тривоги та відразу йти в укриття,
– сказав він.
Керівник департаменту медіаграмотності ЦПД попередив про високу ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога у прикордонних регіонах України, і закликав громадян бути дуже уважними та максимально обережними.
Ба більше, у Центрі протидії дезінформації РНБО України очікують зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят. Зокрема, йдеться про маніпуляції, які можуть виникати у питанні московського патріархату в Україні.
"Ми прогнозуємо зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят. Росія, як завжди, бере якийсь серйозний інфопривід і викручуватиме його у своєму ключі. Збільшуватиметься кількість провокативних фейків, маніпуляцій щодо пригнічення священнослужителів, щодо пригнічення вірян московського патріархату в Україні", – зауважив Сличко.
Чи скасують комендантську годину на Великдень
- На Великдень комендантська година в Київській області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години. Тому в ОВА зазначають, що богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі, а відвідати храми можна буде після завершення комендантської години. В інших областях скасування обмежень також не фіксують
- Свято завжди відзначається у неділю, тому неробочий день переноситься на найближчий понеділок. Однак в Україні діє воєнний стан, а тому всі додаткові святкові вихідні скасовуються.
- Отже, вихідний на Великдень роботодавці надавати не зобов'язані, але можуть це зробити на власний розсуд і бажання. Чи буде вихідний на Великдень – залежить від конкретної компанії.