Українців попередили про загрозу ракетних провокацій Росії на Великдень

Росіяни можуть готувати ракетні провокації по Україні у період Великодніх свят. Зокрема, очікують зростання релігійних конфліктів.

Про це повідомив керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Іван Сличко в етері "Громадського радіо". Він також попередив про високу ймовірність діяльності ворожих ДРГ, передає 24 Канал.

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Варто не нехтувати сигналами тривоги

Іван Сличко наголосив, що враховуючи досвід минулих років, з високою ймовірністю країна-агресорка цього разу знову готує ракетні провокації в період святкувань, тому не варто ігнорувати сповіщення про ракетну небезпеку.

Якщо щось подібне заявлятиметься в інфопросторі, ми повідомлятимемо, але вже варто не нехтувати сигналами тривоги та відразу йти в укриття,

– сказав він.

Керівник департаменту медіаграмотності ЦПД попередив про високу ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога у прикордонних регіонах України, і закликав громадян бути дуже уважними та максимально обережними.

Ба більше, у Центрі протидії дезінформації РНБО України очікують зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят. Зокрема, йдеться про маніпуляції, які можуть виникати у питанні московського патріархату в Україні.

"Ми прогнозуємо зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят. Росія, як завжди, бере якийсь серйозний інфопривід і викручуватиме його у своєму ключі. Збільшуватиметься кількість провокативних фейків, маніпуляцій щодо пригнічення священнослужителів, щодо пригнічення вірян московського патріархату в Україні", – зауважив Сличко.

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