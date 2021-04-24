На Великдень Укрзалізниця збільшить кількість поїздів на маршрутах

На великодні та травневі свята в Україні курсуватиме більше поїздів. Додаткові сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород, Волинь та Рівненщина.
Джерело:Укрзалізниця
Додаткові поїзди курсуватимуть з 29 квітня по 10 травня. Так українцям буде легше добратися до своїх рідних.
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Які додаткові поїзди запровадили
№ 249/250 Київ – Чернівці:
- відправлення з Києва 30 квітня, 3 та 7 травня;
- з Чернівців – 1, 4, 5 травня.
№ 202/201 Ковель – Київ:
- з Ковеля – 29 квітня, 4 та 9 травня;
- з Києва – 30 квітня, 5 та 10 травня.
№ 248/247 Одеса – Ковель:
- із Одеси – 30 квітня;
- з Ковеля – 2 травня.
№ 148/147 Одеса – Київ:
- із Одеси – з 29 квітня по 27 травня по непарних датах;
- з Києва – з 30 квітня по 28 травня по парних.
№ 242/241 Одеса – Дніпро:
- з Одеси – 29 квітня;
- з Дніпра – 30 квітня.
Відновлення сполучення
Крім того, Укрзалізниця анонсувала відновлення сполучення Харкова з Дніпром, Рівненщини та Волині з Херсоном і Миколаєвом та Маріуполя з Одесою.
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Вже з 29 квітня по 15 травня курсуватиме експрес Харків – Дніпро – Харків. Так, поїзд №793/794 з Харкова вирушатиме о 6:51, а прибуватиме у Дніпро о 10:30. Назад відправлятиметься о 18:33, а прибуватиме – о 22:16.
Поїзд №795/796 Дніпро – Харків – Дніпро курсуватиме за протилежним напрямком: з Дніпра вирушатиме до Харкова о 6:23, а повертатиметься о 18:31.
З 14 травня призначили новий літній поїзд Ковель – Миколаїв через Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон.
З 15 травня відновлять поїзд №141/142 Маріуполь – Одеса. Крім того, потяг №148/147 Одеса – Київ з 27 травня стане щоденним.