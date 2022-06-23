Великих ударних угруповань Росії для прориву немає, але треба готуватися, – військовий експерт

Росія планувала захопити Київ за кілька днів та швидко все закінчити, але війна вже триває 4 місяці. І наразі ударних угруповань у Росії для прориву вглиб нашої країни немає, але готуватися треба, бо невідомо, що буде далі.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він каже, що окупанти оголосили величезну оперативну дугу – від Харкова, потім на Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв та Одесу – це сотні кілометрів.

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"І якби вони насправді мали ударні потужності, то реалізували б той план, який декларували", – вважає експерт.

Петро Черник наголосив, що тактичний та часткових успіх росіян – це скоріше фронтова кон'юнктура, бо фронт – це "живий організм".

"До того ж, наші військові також втомлюються, 4 місяць війни – це виснажливо для країни, яка не готувалася до такого протистояння", – каже він.

На цю хвилину (завтра все може змінитися) в російських військових великих ударних угруповань немає для здійснення проривних чи наступальних операцій вглиб України більше, ніж на 100 кілометрів – немає,

– вважає Черник.

Проте, за його словами, не можна недооцінювати ворога і треба готуватися до того, що такі ресурси в них можуть з’явитися.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Російські окупанти продовжують накопичувати сили на Сході України. Проте очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що ЗСу стежать за всіма пересуваннями ворога. "Справді росіяни підтягують останні резерви, найближчим часом ми зупинимо їх", – заявив він.

Російські окупанти продовжують просуватись в бік населеного пункту Лисичанськ, що на Луганщині. За даними Інституту з вивчення війни, росіяни можуть спробувати повторити ситуацію в Маріуполі.

Гайдай підтвердив, що наразі основні резерви російських загарбників на Луганщині кинули на взяття Сєвєродонецька. Крім того, Тошківки та Золотого.

Крім того, Гайдай зауважив, що у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Російські окупанти вчергове обстрілювали селища Синецький та Павлоград, а також двічі вгатили по заводу "Азот".

За його словами, в російських загарбників є значна перевага в артилерії, важкій техніці та особовому складі. Саме тому тактика, яку обрало українське військове керівництво – правильна.

Раніше Гайдай повідомляв, що російські загарбники відмовилися від ідеї форсування річки Сіверський Донець. Таке рішення ухвалили через можливі великі втрати особового складу та техніки.

Відео до теми – "Оборона Лисичанська потужна", – Гайдай про бої на Луганщині