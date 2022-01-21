Велика Британія порівняла можливий наступ Росії на Україну з війною в Афганістані

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс порівняла можливе вторгнення Росії з радянською інтервенцією в Афганістан. Вона попередила Москву, що можуть бути великі втрати.

Трасс закликала президента Росії Володимира Путіна утриматися від спроб відновити Радянський Союз.

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Велика Британія готова на жорсткі санкції

Міністерка зазначила, що країна разом із союзниками в НАТО чітко усвідомлює, що вторгнення Росії до України призведе до величезних втрат.

Ми готові одразу запровадити жорсткі санкції,

– наголосила Трасс.

Вона додала, що Лондон допомагає Києву озброєнням. Зауважимо, що Велика Британія вже направила Україні партію протитанкового озброєння та пообіцяла допомогти з інструкторами й навчанням.

Трасс заявила, що Велика Британія співпрацюватиме із партнерами для протистояння загрозам від Росії та Китаю. Мовиться про Австралію, Ізраїль, Індію, Японію та Індонезію.

Кремль не вивчив уроки історії, – Трасс

Трасс закликала Путіна "відступити та відмовитися від України", поки той не зробив величезної стратегічної помилки.

"Кремль не вивчив уроки історії. Вони мріють про відновлення Радянського Союзу або про якусь більшу Росію та збирають території, базуючись на етнічності та мові", – сказала дипломатка.

Вона порівняла можливе вторгнення із війнами в Афганістані та в Чечні.

Допомога від Великої Британії

Велика Британія 18 січня почала надавати Україні легку протитанкову зброю. Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії".

До речі, в Кремлі через це влаштували ледь не істерику. Зробили зухвалу заяву про мілітаризацію України та "затягування її до Альянсу".

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