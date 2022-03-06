У Великій Британії порт відмовився розвантажувати німецький танкер з російською нафтою

Судно пришвартували біля великого британського нафтопереробного заводу. Раніше уряд Великобританії заборонив суднам "будь-якого зв'язку з Росією" заходити в свої порти. Причина – вторгнення в Україну.

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Однак профспілка Unite заявила, що вантаж нібито не входить до заборони. Судно було під німецьким прапором.

Проте генсекретарка Unite Шерон Грем наголосила, що працівники ні за яких обставин не будуть вивантажувати російську нафту, незалежно від прапора судна, яке її доставляє.