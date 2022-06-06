У Великій Британії призначили на 6 червня голосування з вотуму недовіри Борису Джонсону
Джерело:Sky News
Консервативна партія голосуватиме за вотум недовіри прем'єру Борису Джонсону вже ввечері 6 червня. Для того, аби втриматись на посаді, Джонсону необхідна половина кількості голосів та ще один голос.
Голосування відбуватиметься у Палаті громад. Його результати обіцяють оприлюднити вже через годину після завершення.
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Дискусії щодо голосування тривали кілька місяців
Для того, аби розпочати процедуру висловлення вотуму недовіри, необхідно було назбирати щонайменше 54 голоси депутатів-консерваторів. Це становить 15% від їхньої загальної кількості.
На Даунінг-стріт кажуть, що це – шанс припинити спекуляції
У резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт кажуть, що голосування – це шанс припинити тривалі спекуляції та дозволити уряду рухатись далі .
Прем’єр-міністр вітає можливість висловити свою позицію депутатам і нагадає їм, що коли вони об’єднані та зосереджені на питаннях, які важливі для виборців, більше не буде дестабілізаційних загроз у політиці,
– наголосив речник Даунінг-стріт.
Лідери Консервативної партії зустрінуться з Борисом Джонсоном і спробують згуртувати депутатів на його підтримку.
Ліз Трасс виступила на підтримку Джонсона
Зазначимо, що політики лояльні до прем'єра вже запевнили його в солідарності. Міністерка закордонних справ Ліз Трасс повідомила, що Борис Джонсон має 100% підтримку.
Прем'єр займався боротьбою з COVID-19 та підтримував Україну перед лицем російської агресії. Він вибачився за допущені помилки,
– написала Трасс.
З аналогічною заявою виступив і міністр Північної Ірландії Брендон Льюїс.
Що означатимуть результати голосування
Якщо голосування за висловлення вотуму недовіри провалиться, то Джонсон продовжить виконувати свої обов'язки і матиме імунітет від ще одного такого голосування на рік.
Якщо законодавці висловлять вотум недовіри Джонсону, то буде обраний новий прем'єр. А чинному главі уряду не дозволять балотуватись.
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Які причини голосування за вотум недовіри
- Консерватори кажуть, що втратили віру в Бориса Джонсона після того, як дзінались про вечірку з його участю під час пандемії.
- Джонсон відвідав її ще під час першого локдауну – у травні 2020 року. Компанію йому склала його дружина.
- Варто зазначити, що прем'єр вибачився за свій вчинок.
- Листи за призначення голосування про вотум недовіри консерватори надсилали в конфіденційному порядку.
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