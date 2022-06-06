У Великій Британії призначили на 6 червня голосування з вотуму недовіри Борису Джонсону

Консервативна партія голосуватиме за вотум недовіри прем'єру Борису Джонсону вже ввечері 6 червня. Для того, аби втриматись на посаді, Джонсону необхідна половина кількості голосів та ще один голос.

Голосування відбуватиметься у Палаті громад. Його результати обіцяють оприлюднити вже через годину після завершення.

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Дискусії щодо голосування тривали кілька місяців

Для того, аби розпочати процедуру висловлення вотуму недовіри, необхідно було назбирати щонайменше 54 голоси депутатів-консерваторів. Це становить 15% від їхньої загальної кількості.

На Даунінг-стріт кажуть, що це – шанс припинити спекуляції

У резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт кажуть, що голосування – це шанс припинити тривалі спекуляції та дозволити уряду рухатись далі .

Прем’єр-міністр вітає можливість висловити свою позицію депутатам і нагадає їм, що коли вони об’єднані та зосереджені на питаннях, які важливі для виборців, більше не буде дестабілізаційних загроз у політиці,

– наголосив речник Даунінг-стріт.

Лідери Консервативної партії зустрінуться з Борисом Джонсоном і спробують згуртувати депутатів на його підтримку.

Ліз Трасс виступила на підтримку Джонсона

Зазначимо, що політики лояльні до прем'єра вже запевнили його в солідарності. Міністерка закордонних справ Ліз Трасс повідомила, що Борис Джонсон має 100% підтримку.

Прем'єр займався боротьбою з COVID-19 та підтримував Україну перед лицем російської агресії. Він вибачився за допущені помилки,

– написала Трасс.

З аналогічною заявою виступив і міністр Північної Ірландії Брендон Льюїс.

Що означатимуть результати голосування

Якщо голосування за висловлення вотуму недовіри провалиться, то Джонсон продовжить виконувати свої обов'язки і матиме імунітет від ще одного такого голосування на рік.

Якщо законодавці висловлять вотум недовіри Джонсону, то буде обраний новий прем'єр. А чинному главі уряду не дозволять балотуватись.

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Які причини голосування за вотум недовіри

Консерватори кажуть, що втратили віру в Бориса Джонсона після того, як дзінались про вечірку з його участю під час пандемії.

Джонсон відвідав її ще під час першого локдауну – у травні 2020 року. Компанію йому склала його дружина.

Варто зазначити, що прем'єр вибачився за свій вчинок.

Листи за призначення голосування про вотум недовіри консерватори надсилали в конфіденційному порядку.

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