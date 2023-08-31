У Великій Британії призначили нового міністра оборони замість Бена Воллеса

31 серпня 2023, 11:44
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Джерело:

Sky News

У Великій Британії після відставки Бена Воллеса призначили нового міністра. Міністерство оборони країни очолить Грант Шеппс.

Раніше джерела в уряді говорили журналістам, що саме він є фаворитом на цю посаду. Минулого тижня політик відвідував Україну. 

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Що відомо про призначення нового міністра оборони Британії 

Журналістам на Даунінґ-стріт підтвердили ім'я нового міністра оборони Великої Британії. 

Грант Шеппс стане новим міністром оборони Великої Британії,
– написало видання. 

До речі, досі Грант Шеппс в уряді прем'єр-міністра Ріші Сунака працював главою Міністерства енергетики та вуглецевої нейтральності. 

Варто зауважити, що політик вже вп'яте очолить міністерство за свою кар'єру. Адже він:

  • у 2019 – 2022 роках – був міністром транспорту;
  • у 2022 – 2023 роках  – міністром у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії;
  • тиждень у 2022 році – главою МВС Великої Британії в уряді Ліз Трасс.

Зверніть увагу! Грант Шеппс стане міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса. Останній був міністром з 2019 року за трьох прем'єрів та виступав за надання військової допомоги Україні. 

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Поїздка в Україну та біженці: коротко про Гранта Шеппса

  • Грант Шеппс 25 серпня 2023 року написав, що відвідав Україну. Політик відзначив, що побачив у Києві людей, які рішуче виступили проти тиранії Путіна та агресії Росії.
  • Весною 2022 року він доєднався до британської державної програми Homes for Ukraine та розмістив біженців з України у себе. В домі міністра оселилась сім'я з трьох поколінь та їхній домашній улюбленець. 
  • До речі, Грант Шеппс – бізнесмен. Він вивчав фінанси та управління в Міському університеті Манчестера, згодом заснував свою власну компанію PrintHouse, яка займається друком та рекламою.
  • У політику пішов від Консервативної партії у 2005 році, коли з третьої спроби обрався до Палати громад.  Після того, як Девід Кемерон став новим лідером Консервативної партії, Шеппс став віцепрезидентом партії та відповідав за виборчі питання. 

Автор: Діана Квасневська