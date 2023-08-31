У Великій Британії призначили нового міністра оборони замість Бена Воллеса

У Великій Британії після відставки Бена Воллеса призначили нового міністра. Міністерство оборони країни очолить Грант Шеппс.

Раніше джерела в уряді говорили журналістам, що саме він є фаворитом на цю посаду. Минулого тижня політик відвідував Україну.

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Що відомо про призначення нового міністра оборони Британії

Журналістам на Даунінґ-стріт підтвердили ім'я нового міністра оборони Великої Британії.

Грант Шеппс стане новим міністром оборони Великої Британії,

– написало видання.

До речі, досі Грант Шеппс в уряді прем'єр-міністра Ріші Сунака працював главою Міністерства енергетики та вуглецевої нейтральності.

Варто зауважити, що політик вже вп'яте очолить міністерство за свою кар'єру. Адже він:

у 2019 – 2022 роках – був міністром транспорту;

у 2022 – 2023 роках – міністром у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії;

тиждень у 2022 році – главою МВС Великої Британії в уряді Ліз Трасс.

Грант Шеппс стане міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса. Останній був міністром з 2019 року за трьох прем'єрів та виступав за надання військової допомоги Україні.

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