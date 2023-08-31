У Великій Британії призначили нового міністра оборони замість Бена Воллеса
Джерело:Sky News
У Великій Британії після відставки Бена Воллеса призначили нового міністра. Міністерство оборони країни очолить Грант Шеппс.
Раніше джерела в уряді говорили журналістам, що саме він є фаворитом на цю посаду. Минулого тижня політик відвідував Україну.
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Що відомо про призначення нового міністра оборони Британії
Журналістам на Даунінґ-стріт підтвердили ім'я нового міністра оборони Великої Британії.
Грант Шеппс стане новим міністром оборони Великої Британії,
– написало видання.
До речі, досі Грант Шеппс в уряді прем'єр-міністра Ріші Сунака працював главою Міністерства енергетики та вуглецевої нейтральності.
Варто зауважити, що політик вже вп'яте очолить міністерство за свою кар'єру. Адже він:
- у 2019 – 2022 роках – був міністром транспорту;
- у 2022 – 2023 роках – міністром у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії;
- тиждень у 2022 році – главою МВС Великої Британії в уряді Ліз Трасс.
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Поїздка в Україну та біженці: коротко про Гранта Шеппса
- Грант Шеппс 25 серпня 2023 року написав, що відвідав Україну. Політик відзначив, що побачив у Києві людей, які рішуче виступили проти тиранії Путіна та агресії Росії.
- Весною 2022 року він доєднався до британської державної програми Homes for Ukraine та розмістив біженців з України у себе. В домі міністра оселилась сім'я з трьох поколінь та їхній домашній улюбленець.
- До речі, Грант Шеппс – бізнесмен. Він вивчав фінанси та управління в Міському університеті Манчестера, згодом заснував свою власну компанію PrintHouse, яка займається друком та рекламою.
- У політику пішов від Консервативної партії у 2005 році, коли з третьої спроби обрався до Палати громад. Після того, як Девід Кемерон став новим лідером Консервативної партії, Шеппс став віцепрезидентом партії та відповідав за виборчі питання.