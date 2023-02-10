Путін збирається "святкувати" річницю війни в Україні: влаштовує концерт у Лужниках

Росіяни святкуватимуть на стадіоні "Лужники" річницю війни проти України. На "святкове дійство" може завітати і диктатор Путін.

Росіяни відзначатимуть річницю вторгнення до України 22 лютого. У Лужниках організовують танці на кістках, тобто концерт, на який, ймовірно, приїде і сам Путін. Про це повідомляють російські прокремлівські ЗМІ.

Дивіться також Нова хвиля психозу: Росія лякає "законним" ударом по Польщі

Що відомо про концерт у Лужниках

22 лютого 2023 року у Москві відсвяткують річницю війну проти України великим концертом. Це буде мітинг-концерт, розрахований на 200 тисяч осіб. Натомість речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що йому "поки що нічого сказати" про дійство у Лужниках.

Загалом для концерту планують встановити кілька сцен. Окрім основної сцени, біля стадіону організують зону для історичних реконструкцій, а також виставку техніки російської армії.

Також зазначається, що у цьому дійстві візьмуть також участь "активісти молодіжних та патріотичних організацій".

21 лютого Путін виступатиме на федеральних зборах

Спершу, 21 лютого, Путін виступить перед федеральним зборам Росії. Раніше цю дату анонсували ЗМІ, однак Кремль поки офіційно не підтвердив таку інформацію.

Що говоритиме Путін на цих зборах – невідомо. Ймовірно, знову говоритиме про "червоні лінії" та "ядерний попіл". Успіхів у війні в окупантів немає, а про "перемоги" звітувати необхідно. Тож наразі дуже посилився тиск на Донбасі.

Є багато підозр, що 23 – 24 лютого російський диктатор може здійснити нову атаку на Україну, оскільки вірить у сакральність дат. Проте Україна готова, оскільки вона щодня переживає обстріли та жахи війни. Водночас українські захисники продовжуватимуть боротися за свободу та кожен клаптик землі.

Політолог із Німеччини Ігор Ейдман зазначив, що переконання про необхідність неодмінно щось захопити до певного свята – відбиток радянської парадигми у світогляді росіян. За словами політолога, в СРСР завжди було дуже важливо відрапортувати або досягти якихось успіхів до певної дати.

Війна Росії проти України розпочалась 20 лютого 2014 року, у Криму. 24 лютого 2022 року настала нова фаза війни – повномасштабне вторгнення.