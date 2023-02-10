Путін збирається "святкувати" річницю війни в Україні: влаштовує концерт у Лужниках
Росіяни святкуватимуть на стадіоні "Лужники" річницю війни проти України. На "святкове дійство" може завітати і диктатор Путін.
Росіяни відзначатимуть річницю вторгнення до України 22 лютого. У Лужниках організовують танці на кістках, тобто концерт, на який, ймовірно, приїде і сам Путін. Про це повідомляють російські прокремлівські ЗМІ.
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Що відомо про концерт у Лужниках
22 лютого 2023 року у Москві відсвяткують річницю війну проти України великим концертом. Це буде мітинг-концерт, розрахований на 200 тисяч осіб. Натомість речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що йому "поки що нічого сказати" про дійство у Лужниках.
Загалом для концерту планують встановити кілька сцен. Окрім основної сцени, біля стадіону організують зону для історичних реконструкцій, а також виставку техніки російської армії.
Також зазначається, що у цьому дійстві візьмуть також участь "активісти молодіжних та патріотичних організацій".
21 лютого Путін виступатиме на федеральних зборах
- Спершу, 21 лютого, Путін виступить перед федеральним зборам Росії. Раніше цю дату анонсували ЗМІ, однак Кремль поки офіційно не підтвердив таку інформацію.
- Що говоритиме Путін на цих зборах – невідомо. Ймовірно, знову говоритиме про "червоні лінії" та "ядерний попіл". Успіхів у війні в окупантів немає, а про "перемоги" звітувати необхідно. Тож наразі дуже посилився тиск на Донбасі.
- Є багато підозр, що 23 – 24 лютого російський диктатор може здійснити нову атаку на Україну, оскільки вірить у сакральність дат. Проте Україна готова, оскільки вона щодня переживає обстріли та жахи війни. Водночас українські захисники продовжуватимуть боротися за свободу та кожен клаптик землі.
- Політолог із Німеччини Ігор Ейдман зазначив, що переконання про необхідність неодмінно щось захопити до певного свята – відбиток радянської парадигми у світогляді росіян. За словами політолога, в СРСР завжди було дуже важливо відрапортувати або досягти якихось успіхів до певної дати.