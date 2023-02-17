Просуваються по метру ціною тисяч життів, – Воллес висміяв "великий російський наступ"

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів, що "великий" наступ Росії в Україні просувається не на кілометри, а на метри. Водночас окупаційні війська зазнають катастрофічних втрат.

За словами Воллеса, Росія не покращила своєї тактики "м'ясорубки". Попри побоювання, що Кремль готовий розпочати масштабний наступ у перші роковини свого повномасштабного вторгнення в Україну, наразі немає жодних доказів великого скупчення російських військ.

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Росія втрачає багато військових

Воллес розповів, що найкраще, на що спромоглася Москва, – це серія зондувальних атак уздовж лінії фронту, які призвели до великих втрат серед російських військових. Окрім того, західні союзники України дуже рішуче налаштовані допомогти відбити російські війська. Однією з чітких ознак цього є посилення підтримки з боку США, які зараз "налаштовані довести конфлікт до кінця".

Сьогодні немає жодних доказів масштабного, великого російського наступу. Те, що ми бачимо, – це просування на всіх фронтах, але ціною тисяч життів... Ми повинні поставити під сумнів твердження, що вони (росіяни – 24 Канал) можуть йти далі,

– заявив міністр оборони Британії.

Серед західних союзників Києва також відбулися зміни у ставленні до військової допомоги. В цей час минулого року, за словами, Воллеса, вони обговорювали, чи надсилати Україні протитанкові ракети. Своєю чергою, тепер мовиться про постачання основних бойових танків.

"Що змінилося, так це те, що США вирішили бути більш напористими", – зазначив міністр, вказуючи на майже 8 мільярдів доларів військової допомоги, які Вашингтон виділив цього року.

Він наголосив, що західні союзники збиралися двічі за останні 3 тижні для обговорення військової допомоги, зокрема на авіабазі Рамштайн і на зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Попри це, Україні поки не надають західних літаків. Президент Володимир Зеленський під час несподіваного візиту до Лондона звернувся з красномовним проханням про "крила для свободи".

Проте Воллес зазначив, що до цього ще далеко, а навчання на сучасних винищувачах, яке Велика Британія запропонувала українським пілотам, є "довгостроковим заходом для забезпечення стійкості після війни, коли Україні потрібно буде захищати себе".

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Кремль продовжує використовувати тактику "м'ясорубки"

За словами Воллеса, з початку вторгнення вбили чи поранили понад 180 тисяч російських військовослужбовців. За оцінками США, окупанти втратили дві третини танків своєї армії.

Попри це, наразі немає жодних ознак того, що російська армія змінила свій підхід, який міністр назвав "м'ясорубкою". Він також послався на повідомлення про те, що 3 тисячі російських солдатів загинули під час 3-денного наступу на Вугледар.

Російських новобранців досі пхають у м'ясорубку. І я не впевнений, що це прийнятно, навіть для Росії, тому що у 180 000 осіб є дружини, матері, сестри та друзі, і приховати масштаби цих втрат від російського народу стає неможливим,

– зауважив Воллес.

Він додав, що західні прихильники Києва не мають стратегічних проблем з продовженням поставок для українських військових.

"Завжди було відчуття нестачі на лінії фронту, але я не бачу жодних ознак стратегічної нестачі... хоча є певне часове відставання в отриманні поставок", – заявив міністр.

За його словами, виклик полягає в тому, щоб українські сили були точними у використанні зброї та продовжували воювати за західними методами.

"Вам потрібно 100 артилерійських снарядів, щоб підірвати російську позицію, чи лише п'ять? Якщо ви можете бути точними, вам не потрібно 100 снарядів", – заявив Воллес.

Він підсумував, що Росія досі має у своєму розпорядженні значні сили, однак коли окупанти їх збирають, вони отримують поразку.