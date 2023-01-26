Подоляк відповів, чи можливе повторення наступу 24 лютого

Все частіше можна почути розмови про новий великий наступ Росії на Україну за аналогією з 24 лютого 2022 року. Такого, як було тоді, вже не буде, бо Україна змінилась й налаштована вбивати кожного російського загарбника.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, є декілька причин, чому у росіян не вийде повторити ганебне лютневе вторгнення.

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В України тепер зовсім інша мотивація

Михайло Подоляк зазначив, що, по-перше, Росія вже не має таких ресурсів, які мала раніше, а, по-друге, Україна зараз вже інша, ніж на початку 2022 року.

Україна сьогодні взагалі інакша й у нас інша мотивація. Ми сьогодні мотивовані максимально жорстоко та швидко вбивати росіян. Вони це розуміють також,

– сказав Подоляк.

Радник голови Офісу Президента розповів, що рік назад ніхто не очікував війни такої інтенсивності, але сьогодні Україна має зовсім іншу логістику забезпечення та зовсім іншу мотивацію, враховуючи побачені злочини росіян.

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За словами Подоляка, українці сьогодні розуміють, що головним аргументом в діалозі з росіянами – є знищення конкретного окупанта максимально швидко, ефективно та кількісно.

"Я думаю, що ми будемо просто їх нищити набагато ефективніше, ніж з початку цієї війни. Це логіка війни, безумовно. Тому такого варіанту, який був у них в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року точно не буде. Це буде варіант зустрічних, максимально ефективних, оборонних і контрнаступальних дій української армії", – зазначив Михайло Подоляк.

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